Sénégal: L'AIBD équipe 1500 lycéens de Diass - 3.450.000 F CFA pour des blouses à tous les élèves

Khaly Niang, le représentant du directeur général de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass a remis hier au proviseur du lycée de cette localité un lot de blouses et de chemises pour les 1500 lycéens de son établissement. Ces uniformes sont évalués à 3.450.000 F Cfa.

Selon M. Niang, le port de l'uniforme revêt une connotation particulière car étant un facteur de démocratisation du système scolaire. Il place les élèves au-delà des clivages et rangs sociaux. Il vise à mettre tous les élèves au même niveau (social) à travers la tenue vestimentaire à l'école. C'est pourquoi il a invité à travailler à l'universalisation de l'uniformisation des élèves dans les établissements scolaires. Il a pris l'engagement de venir en aide au lycée de Diass souffrant du manque de matériel de reprographie et de salle multifonctionnelle pour les conférences et la lecture.

A l'en croire, les doléances énumérées par le proviseur vont être satisfaites car l'AIBD s'investit dans la construction et la réhabilitation de salles de classe. En plus, Khaly Niang s'est réjoui du partenariat noué avec le lycée de Diass et compte accompagner cet établissement scolaire pour que ses potaches puissent figurer parmi les futurs cadres de l'AIBD. Il a invité aussi les responsables pédagogiques à faire une visite guidée de l'aéroport, un investissement de 500 milliards de F Cfa.

El Hadji Abdoulaye Diop, le proviseur du lycée de Diass s'est félicité de l'apport de l'AIBD et a sollicité une assistance et une aide pour la résolution des besoins de son établissement cités plus haut. Il a salué le partenariat avec les grandes sociétés de la zone qui ont contribué à la construction de salles de classe. Il a sollicité leur concours pour la mise à norme de leur terrain de sport rocailleux, avec leur aide.