Afrique: Abdoulaye Sow, vice-président FSF sur la sanction du Sénégal par la FIFA - «C'est la corruption et le banditisme dans le football qu'il faut combattre»

Abdoulaye Sow a réagi par rapport à la suspension qui lui a été infligée lundi dernier 19 décembre par la Fifa suite aux incidents intervenus lors de la rencontre Afrique du Sud-Sénégal du 12 novembre dernier à Polokwane, comptant pour la deuxième journée du dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018.

Interrogé depuis le Gabon par la Rfm, le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football chargée des affaires juridiques de la Fédération sénégalaise de football n'en éprouve «aucun regret» et se dit «prêt à refaire les mêmes déclarations et à être sanctionné à vie si l'intérêt du Sénégal y était».

«L'arbitre ghanéen Lamptey est un voleur et un corrompu», a-t-il soutenu en réaction à la décision rendue publique par la Commission de discipline de la Fifa lui sanctionnant ainsi que le manager de l'équipe, Lamine Diatta, d'une interdiction d'accès au vestiaire et du banc de touche pendant un match, en plus du paiement d'une amende de 5000 francs suisses.

Cette sanction est aussi assortie d'un avertissement et d'une réprimande pour «comportement agressif et un manque de fair-play». L'équipe sénégalaise, accusée de «mauvais comportement» des membres de sa délégation, avait également écopé d'un «avertissement et d'une réprimande» de la part de la Fifa. «Ce qui est cocasse dans cette affaire est que Lamine Diatta qui n'est pas descendu ne ce serait qu'une fois dans la main courante, qui n'a pas bougé et n'a rien dit, a écopé la même sanction que moi. On m'interdit le banc mais je n'ai jamais été sur le banc. Ma présence dans les vestiaires dépend de ma propre volonté», explique Abdoulaye Sow. «Donc m'interdire les bancs et les vestiaires ne me font ni froid, ni chaud. Je continuerai à défendre les intérêts de mon pays. Je ne suis pas dans les instances pour des positions individuelles. Lorsque les arbitres répéteront les mêmes erreurs, les mêmes fautes et le même vol que Lamptey nous a faits à Polokwane, nous nous battrons pour que cela ne se reproduise plus. C'est cela l'important », martèle-t-il.

Le dirigeant fédéral estime que l'instance mondiale devrait plutôt se pencher sur d'autres questions. «Je crois que la Fifa doit prendre d'autres positions. C'est la corruption et le banditisme dans le football qu'il faut combattre. Je continuerai à défendre le Sénégal comme je l'ai toujours défendu », indique t-il.