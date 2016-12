Mali: Forum «Genre et développement» - L'autre combat de Sina Damba Maïga

interview

Après 4 mois de consultations avec les femmes entrepreneures du Mali, Sina Damba Maiga, ancienne ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du Mali, par ailleurs, présidente du comité d'organisation du forum «genre et développement» tenu du 13 au 15 janvier dernier à Bamako en prélude au sommet Afrique-France qui aura lieu au mois de janvier en terre malienne, n'a pas caché son inquiétude pour la suite de l'événement.

Son souhait est d'abord que les préoccupations de ces communautés soient sur la table des négociations. Dans un entretien accordé à Sud quotidien à Bamako, la présidente revient sur les préoccupations des femmes de son terroir tout en estimant qu'elles ne doivent pas être loin de celles de leurs sœurs d'Afrique. Cependant, elle les appelle à une meilleure organisation, une solidarité à l'intérieur de leur organisation afin de capter beaucoup de fonds pour être aux rendez-vous du développement de l'Afrique.

Que recherchez vous en tenant ce forum sur «genre et développement» ?

Notre pays, le Mali s'apprête à accueillir le sommet Afrique-France au mois de janvier prochain et les chefs d'Etats et de gouvernements discuteront des questions de développement en général, de sécurité et de paix. Malheureusement dans ces consultations souvent les populations et les communautés au nom desquelles ils se réunissent, ne sont pas associées aux débats. C'est-à-dire en amont, les gens n'ont pas souvent le reflexe de les consulter, de prendre leurs préoccupations avant d'en discuter.

Ce qui fait que ces questions globales qui sont débattues par les gouvernants passent souvent à coté des aspirations les plus profondes du peuple. Au Mali, nous avons estimé que cette fois-ci, ce sommet sera différent des autres et c'est dans ce sens que nous voulons associer les populations de l'Afrique et les partenaires français aux débats en prélude au somment. D'où l'idée de ces fora qui concernent les femmes, les jeunes et les operateurs économiques.

Pourquoi mettre le focus sur les trois secteurs de vie : les femmes, les jeunes et les opérateurs économiques?

En dehors de ces cibles évoquées, je ne vois pas en termes de développement ou d'énergie pour le développement ou l'émergence de l'Afrique qui va porter le fardeau. Le thème du sommet lui-même tourne autour de l'émergence et du partenariat. Voilà pourquoi, au niveau du Mali, nous avons décidé que ces trois fora se tiennent et que ces acteurs qui sont incontournables dans le développement de l'Afrique soient interrogés, participent aux discussions et précisent leurs aspirations les plus profondes pour qu'elles soient portées dans la table des négociations des chefs d'Etat et de gouvernements avec le partenaire Français.

Qu'attendez-vous de ce sommet ?

Nous attendons beaucoup de ce sommet pour avoir fait ce chemin, cet exercice. Ça fait 4 mois que nous travaillons sur ces différentes fora à savoir les femmes, les jeunes et les opérateurs économiques. Nous souhaitons d'abord que les préoccupations de ces communautés soient sur la table des négociations. Une fois fait, je pense que nos gouvernants seront obligés de prendre en compte ces aspirations et ces préoccupations et ensuite s'il y a des décisions qui doivent sortir de ce sommet, bien attendu, épouseront à notre entendement, les préoccupations de ces groupes cibles.

De manière globale, quelles sont les préoccupations des femmes pour avoir conduit les consultations sur l'ensemble du territoire malien ?

Nous avons travaillé sur les termes de référence que nous avons adoptés qui est l'entreprenariat féminin. Car, aujourd'hui qui parle d'agro-business, parle de l'agriculture à grand tas et autour de cette activité, il y a d'autres connexes comme le commerce, la pêche, lambruches. Au niveau agricole, il y a, toute cette gamme de production mais il y a aussi la transformation qui est aujourd'hui en cours en Afrique. Il y a dix, quinze ans, on ne pensait pas pouvoir transformer certains de nos produits, c'est devenu un domaine de prédilection parce que nous avons vu certaines personnes venir prendre nos produits et aujourd'hui, nous sommes en train de les imiter mais avec beaucoup de difficultés.

Avec ce thème «entreprenariat», nous nous sommes rendus compte que ces femmes qui sont dans ces domaines sont confrontées à plusieurs difficultés qui sont des préoccupations. Il y a l'accès à la terre, au financement, à l'information. A l'ère aujourd'hui, des nouvelles technologies de l'information et de communication, les femmes rurales, les femmes entrepreneures n'y ont pas accès. Il y a aussi le calendrier agricole qui pose problème. Les femmes sont souvent absentes aux moments où les agents de sensibilisations passent sur le terrain pour informer les agriculteurs sur les variétés des semences, les engrais.

Elles sont pour la plupart dans les cuisines et même pire, elles n'y ont pas accès. Ce sont des contraintes. Il y a aussi le problème de la formation à leur niveau, les problèmes de changements climatiques qui affectent sérieusement et difficilement les productions agricoles dans notre pays à tous les niveaux. Voila entre autres quelques préoccupations qui ont été soulevées lors des différentes rencontres avec les femmes, lors de nos déplacements dans les dix régions du Mali pour les rencontrer. Mais, je suis sûre que ces préoccupations ne seront pas différentes de celles de nos sœurs de l'Afrique. Et pendant le forum, certaines d'entre-elles surtout celles de la diaspora rappeler, mille et une difficultés qu'elles rencontrent quand elles reviennent au pays pour créer des entreprises.

Quelles sont les initiatives enclenchées pour aider ces femmes aujourd'hui à votre niveau ?

L'exercice n'avait pas seulement pour but de recenser des problèmes. Au Mali, nous avons fait un travail de sélection pour les chefs d'Etat et de gouvernements, nous avons formulé un nombre de recommandations mais sur la base des préoccupations qui ont été soulevées pendant les rencontres. D'autres aussi ont été formulées à l'intention du gouvernement du Mali, aux partenaires techniques et financiers qui soutiennent les efforts des femmes maliennes mais aussi aux systèmes financiers décentralisés et des banques formelles et des organisations féminines aussi qui doivent mieux s'organiser.

Car, elles ont besoin de plus de gouvernance dans leurs activités professionnelles, elles doivent être beaucoup plus démocratiques, être solidaires et créer le maximum de cohésion au sein de leurs organisations. Maintenant, nous sommes conscients que les chefs d'Etat et de gouvernements ne pourront pas prendre tout en charge mais nous-mêmes, puisque nous sommes allées sur le terrain, nous avons rencontré des femmes formidables de bon sens, debout dignes, fières et qui malgré toutes les difficultés évoquées, sont en train de se battre.

Nous nous sommes dites alors, que nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous avons été très sensibles, touchées par les cas de ces braves femmes-là. Nous nous sommes alors données comme mission d'essayer de chercher et de trouver des solutions par rapport certaines de leurs préoccupations ; et là dessus, nous avons rencontré beaucoup de partenaires au cours de la recherche d'appui pour ledit forum et certaines d'entre-elles sont dans les dispositions pour accompagner le comité de suivi que nous allons mettre en place pour essayer de trouver des solutions pour certaines inquiétudes des femmes.

Dans le combat des femmes, les résultats sont-ils visibles ?

Ils ne sont pas visibles parce qu'on a demandé cinq et on l'a obtenu. Non ! Il y a des situations qui sont là. Pour le cas du Mali, nous sommes en train de nous battre depuis dix ans pour la parité en matière de genre. Nous ne l'avons pas encore obtenue mais le mois de décembre dernier, il y a eu une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale et qui accorde 30% sur les nominations sur les listes électorales et autres aux femmes. C'est une victoire après dix ans de combat. On a déjà les résultats de 9% des femmes des conseillers élus, nous avons fait un bond de trois fois plus et autour de 25% d'élus à partir des élections qui viennent de se passer.

Donc, le débat sur la promotion du genre, de la femme n'est jamais clos. On se bat, on gagne une étape, on continue et on gagne encore une autre, mais on ne peut pas tout obtenir du jour au lendemain, surtout que les partenaires financiers eux mêmes, sont très changeant sur les préoccupations. C'est les changements climatiques, demain c'est l'éducation, la santé et ensuite de suite. Nous, n'ayant pas de moyens suffisants à notre niveau, sommes obligées de suivre cette volonté des partenaires techniques et financiers. C'est la réalité des choses.