Sénégal: Crise casamançaise - Le département de Bignona à l'heure de l'accalmie et de la paix

Département qui a payé un lourd tribut du conflit en Casamance, Bignona et ses populations sont entrain de refermer une triste parenthèse de plus de trente années de crise. Arrosé par l'accalmie et soufflé par le vent de la stabilité, le département est depuis couvert par «l'ouragan» de la paix qui a fini de larguer derrière les soubresauts et autres turpitudes qui ont longtemps imprimé une atonie dans cette partie sud du pays.

Très éprouvé par le conflit en Casamance, le département de Bignona aborde un nouveau virage. Ses populations hument désormais le parfum de la paix. Elles qui, il y a encore quelques années, voyaient leur quotidien résonner au rythme des crépitements des armes. Une triste page de braquages et d'attaques qui avait fait de ce département une zone tristement célèbre par la spirale de la violence. Le passager qui traversait ce département, via la transgambienne, était englouti dans une psychose telle que le seul fait d'évoquer un déplacement à l'intérieur de ce département était synonyme d'énorme risque. Un département que certains avaient fini par estampiller «zone rouge».

Aujourd'hui, ces incidents et événements malheureux restent de mauvais souvenirs pour les populations de ce département qui retrouvent le calme et la sérénité dans cette partie de la région de Ziguinchor réputée pour abriter des éléments irréductibles du Mouvement des forces démocratique de Casamance (Mfdc) dont certains ont décidé de se tourner résolument vers la paix au grand bonheur des populations. La situation est devenue stable dans ce département qui semble maintenant regarder vers la seule direction de la paix. Conséquence directe de ce climat favorable, c'est la reprise des activités, et un nouvel élan du processus de paix en Casamance qui franchit des pas de géants.

Et, certains qui ne cachent plus leur optimisme vont même jusqu'à dire que ce département est en train de tourner une page de plus de trois décennies de conflit qui a bouleversé la quasi-totalité des secteurs d'activité dans cette zone où les potentialités agricoles ne sont plus à démontrer. Une triste parenthèse que les populations du Sud sont très impatientes de voir se refermer très vite et définitivement. Le département de Bignona et ses populations sont à l'heure de la paix. Une paix qui souffle dans la quasi-totalité des localités du département.