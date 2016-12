Sénégal: Sortie du nouvel album de Queen Biz - «Eksina», un opus de 10 titres 100% «mbalax»

Selon, Queen Biz, le nouveau disque est également un «questionnement introspectif sur les motivations d'un tel acharnement sur sa carrière prometteuse venue de très loin», si l'on sait qu'elle est parfois critiquée à travers son habillement. La chanteuse parle aussi en plus de l'amour, de son amitié avec Marie Sy qui vit à Paris et rend aussi hommage à l'équipe nationale de football du Sénégal.

Après quatre années d'absence de la scène musicale, Queen Biz est revenue avec un nouvel album intitulé «Eksina». Elle l'a présenté hier, mercredi 21 décembre, à travers une séance d'écoute. Dans le nouvel album, Queen Biz a offert du «mbalax», contrairement au hip hop, au rap, à l'acoustique, au reggae auxquels elle avait habituée les fans. Et c'est par là qu'elle justifie le titre car c'est un «nouveau genre de musique» pour elle et qui domine au Sénégal.

