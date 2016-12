Sénégal: Maguette Seck alias Getma, rappeur - «Nioun la rek», le single du temps

De son vrai nom, Maguette Seck, Getma est un jeune rappeur rufisquois qui s'est déjà illustré dans certains évènements culturels pour avoir assuré la première partie des concerts. Agé d'une trentaine d'années, Getma a très tôt eu la passion de la musique particulièrement le hip hop. En ce moment, il vient de sortir un nouveau single intitulé « Nioun La Rek » où il chante le niveau de vie des gens et leur manière de vivre aujourd'hui.

Ce single qui vient agrandir son répertoire musical, annonce déjà la sortie de son premier album puisqu'il en est déjà aux enregistrements à la maison de production Diégui Rail sise à Guinaw Rail.

Peut-être que les uns sont déjà familiers à ses sons qui passent sur les stations radios ou l'ont une fois suivi sur scène à l'occasion de certaines manifestations culturelles ; pour les autres, peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Mais Getma, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est très tôt lancé dans la musique particulièrement dans le rap. A l'âge de 10 ans déjà (1996), le jeune rufisquois accompagnait des mélomanes de son quartier même si ses «parents craignaient déjà pour lui à cause de son bas âge surtout aux heures tardives de la soirée» témoigne-t-il.

De corpulence moyenne mais grand de taille, Getma traine une petite barbiche, un peu comme pour dresser la physique du rappeur. A l'état civil Maguette Seck, Getma qui est né en 1986, dit devoir surtout sa mélomanie au groupe Daara J, PBS entre autres ténors du rap sénégalais. «C'est en écoutant ces rappeurs que j'ai eu la passion pour la musique particulièrement le hip hop», confie-t-il.

Du coup, il fréquentait des groupes de rappeurs de son quartier. Pourtant Getma n'est pas né la musique dans le sang puisque qu'il est le seul chanteur de sa famille. Toutefois, la force de «vouloir réussir» dans ce qu'il aime, l'a poussé à prendre «très tôt» sa carrière en main. Et c'est en 2003 qu'il décide de suivre une carrière solo. Depuis lors, Maguette Seck a concocté plusieurs productions musicales espérant faire «prendre conscience aux jeunes».

Et si Getma en veut ainsi par la musique avec ses «styles et sa voix de rossignol», il n'est pas sans savoir qu'il est aussi «important de croire en lui-même» pour pouvoir amener les gens à l'écouter. Lui qui est maçon de profession et qui continue à l'exercer, avoue : «certes, je suis ma passion qu'est la musique mais je n'abandonnerai jamais mon métier car la musique n'est pas un métier». Il en appelle ainsi les jeunes au «travail et à beaucoup plus de responsabilité pour réussir dans la vie». Le rappeur qui n'a jamais fréquenté les bancs de l'école se débrouille tout de même dans la langue de Molière en écrivant ses propres textes.

Getma en est déjà sur tout ce qui peut contribuer à sa notoriété. En cette veille de fête, il a sorti un nouveau single intitulé «Nioun La Rek». Dans ce morceau où il aborde des thèmes de société, il s'agit, comme il le dit, de «sensibiliser les gens pour qu'ils ne se laissent pas emporter par les aléas de la vie». «J'essaie d'attirer l'attention des gens sur tout ce qui peut nuire à la bonne voie», fait-il savoir.

Le tout nouveau morceau vient s'ajouter aux sorties qui composent son répertoire musical. Même si, Getma n'a pas encore mis sur le marché, l'idée germe déjà en lui. «Je suis en enregistrement en ce moment dans une maison de production qui s'appelle Diegui Rail sise à Guinaw Rail et c'est pour la sortie de mon prochain album qui fera une grande innovation», soutient-il.

Getma qui a déjà été sur scène à Diourbel, à Dakar, à Richard-Toll mais aussi à l'occasion du Fesman, du festival Rufisque Music, à l'Africultururban » etc., espère avec son nouveau tube, reconquérir le public. Avec «Nioun La Rek», Getma pense «aller loin» sur la scène musicale nationale voire internationale. Et si on lui demande s'il a déjà pris en compte la piraterie qui porte préjudice aux musiciens, voici ce qu'il répond : «on est en train de voir plusieurs stratégies de vente pour en sortir même si la piraterie n'épargne personne, on a d'ailleurs vendu plusieurs T-shirts cette année». Getma qui a plutôt préféré être un «jeune porteur de voix» condamne «l'indiscipline, les insultes et autres injures dans le rap» même si, reconnaît-il, le rap est une «musique née dans la rue».