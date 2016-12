Sénégal: Sédhiou - Appui à la formation professionnelle et technique, un moyen pour lutter contre l'oisiveté et l'émigration

Une mission du ministère de la formation professionnelle et technique et des partenaires d'appui séjourne depuis hier, mardi 20 décembre, à Sédhiou, capitale du Pakao. L'objectif est de partager les opportunités d'insertion socioprofessionnelle des jeunes, de lutter contre le manque de qualification et l'émigration clandestine jugée très endémique dans la région. Un comité régional de développement sera bientôt organisé pour lancer ce projet intitulé Sen/801 financé par l'union européenne.

Le ministère de la formation professionnelle et technique a dépêché une mission à Sédhiou, dans le cadre du démarrage du projet Sen/801 intitulé «Développer l'emploi au Sénégal : Accès équitable à la formation professionnelle». L'objectif est de lutter contre l'émigration clandestine. Mis en œuvre par LuxDev et financé par le fonds fiduciaire d'urgence de l'union européenne, ce projet est destiné à contribuer au développement d'une formation professionnelle et technique de qualité répondant aux besoins du développement économique et social garantissant une insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires.

«Dans le cadre de la formation professionnelle et technique, l'intervention du Sen/801 se fera dans les régions du sud et de l'est, à savoir Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor pour une enveloppe globale de 13 milliards de CFA et pour une durée de 4 ans», a déclaré Amadou Ndiaye, le point focal du ministère de la formation professionnelle et technique dans ledit projet. «L'intervention sera articulé autour de trois axes, l'élargissement de l'accès à travers la construction de centres de formation et de réhabilitation au titre de la contrepartie, la mise en route d'unités mobiles de formation pour accéder aux zones reculées», explique-t-il. Avant de poursuivre : «le troisième volet consiste à faire un lien entre la formation et l'emploi à travers le développement de partenariat et la formation des travailleurs qui sont déjà en entreprise».

DES PASSERELLES ENTRE L'ECOLE ET L'EMPLOI

Outre les passerelles d'opportunités entre l'école et l'emploi ou l'école et le secteur privé, ce projet ambitionne également de créer les conditions de formation plus large avec un apprentissage rénové et un plan de déploiement massif pour lutter contre l'émigration clandestine très dramatique dans la région de Sédhiou. Amadou Ndiaye a fait observer qu'«un important programme sera mis en œuvre dans le cadre de la prise en charge des questions de la migration». Selon lui, «une fois les besoins de formation sont pris en charge, les opportunités de création d'emplois vont augmenter et par conséquent, les candidats à l'émigration vont chercher à gagner leur vie sur place».

Visiblement satisfaits de cette offre de formation, Amadou Diop, l'adjoint au gouverneur, en charge des affaires administratives, ainsi que l'inspecteur d'académie, Cheick Faye, et Khadry Barro, le président de la chambre des métiers de Sédhiou, ont plaidé pour une discrimination positive en faveur de la région de Sédhiou compte tenu de sa vulnérabilité. En début d'année prochaine, un comité régional de développement sera organisé pour lancer le projet et engager la phase active de mise en œuvre, a précisé Amadou Ndiaye, chef de la mission. Si l'antenne régionale de coordination sera basée à Ziguinchor, le point focal à l'inspection d'académie de Sédhiou sera Cheickh Tidiane Coundoul, inspecteur de spécialité en charge de la formation professionnelle et technique.