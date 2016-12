Angola: Pour un basketball sénégalais performant - Astou Ndiaye prône la stratégie «payante» de l'Angola

Astou Ndiaye a demandé des efforts supplémentaires et a prôné la stratégie adoptée par l'Angola pour rendre encore plus performant le basketball sénégalais tout en lui évitant d'être rattrapé par les autres nations africaines.

L'ancien pivot de l'Asfo et des Lionnes du basket des années 90, pense que c'est parce que cette stratégie est payante. « Il faut étudier la stratégie de l'Angola qui est aujourd'hui une stratégie payante. Le basketball est reconnu en Afrique et il faut travailler davantage.

De manière générale, on peut dire que le basketball sénégalais tient le coup, mais nous devons faire beaucoup d'efforts, si on ne veut pas être rattrapé par les autres nations», indique-t-elle, tout en saluant les performances réalisées par les Lions et Lionnes du basketball dans les dernières compétitions. «Nous devons d'abord féliciter les prestations de nos équipes nationales pour les résultats qu'elles ont obtenus, notamment la consécration de notre équipe féminine à la Coupe d'Afrique et leur qualification aux Jeux olympiques de Rio 2016. Il faut aussi magnifier la progression de l'équipe masculine qui a été demi-finaliste de la dernière Can et quart de finaliste du dernier Mondial. Ce sont des performances louables qu'il faut encourager », relève la première joueuse sénégalaise à évoluer dans le très sélect championnat de basket nord américaine (Wnba).

En charge actuellement du développement du projet de NBA Académie, Astou Ndiaye a ainsi salué le projet de création de la nouvelle académie africaine au Sénégal et les opportunités qu'elle offre pour le jeune basketteur. « Nous avons la passion et le développement des jeunes. La NBA a eu l'opportunité de pouvoir partager le savoir et l'interaction qui se fait actuellement.

C'est une opportunité que notre génération n'a pas eue. C'est un projet qui est venu pour donner plein d'opportunités aux jeunes africains et les aider à développer leur basket. Nous commençons étape par étape parce que il y'a beaucoup de dimensions qui doivent s'interconnecter », souligne-t-elle.