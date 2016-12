Togo: Paix et prospérité partagée

Le président du parti Obuts (opposition) a adressé jeudi ses vœux à la population avec une peu d'avance.

Agbéyomé Kodjo salue un certain nombre de résultats obtenus par son pays. Il cite le succès de la conférence de l'UA sur la sécurité maritime, l'adoption de la Charte de Lomé, la mise en œuvre du Programme d'Urgence de Développement Communautaire- (PUDC).

'Il y a matière à se réjouir de la formalisation d'un instrument dédié à la lutte contre la pauvreté, à assurer l'égale dignité des citoyens, et à faire justice aux populations de nos villages et hameaux privés de l'accessibilité aux biens publics primaires, indispensables à leur plein épanouissement, et au développement de leur milieu social', écrit l'ancien Premier ministre togolais.

Ce dernier se félicite également des instruments mis en place pour accompagner la modernisation de la vie politique.

'La formation politique OBUTS estime que le pouvoir exécutif s'inscrit dans un mouvement volontariste qui vise le respectable objectif politique de modernisation et de consolidation de notre cheminement démocratique', souligne M. Kodjo.

Sur le plan économique, le patron de cette formation estime que performances du cadre macroéconomique demeurent insuffisantes pour répondre à une demande sociale de plus en plus croissante en matière d'éducation et de formation, de santé publique, et d'offres d'emploi stables.

Si Agbéyomé Kodjo est favorable à l'optimisation des recettes fiscales, la politique de recouvrement menée par l'OTR manque de souplesse et risque de produire des effets pervers aux dépens de l'économie nationale.

Dans le respect de chaque citoyen, de sa dignité, de ses droits et devoirs ; dans la probité, l'équité, et l'égalité de chance pour tous, M. Kodjo s'engage à contribuer avec son parti à la construction d'une société de paix et de prospérité partagée.

Informations complémentaires

