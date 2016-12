Tunisie: CA / Mercato d'hiver - Sami Hammami - C'est fait !

C'est fait pour le premier coup réussi par Samir Sellimi, directeur sportif du CA. Il vient de se mettre d'accord avec les responsables du FC Hammamet pour le transfert de Sami Hammami qui débarque au CA après de longues négociations. Le défenseur du FC Hammamet rallie le CA pour un bail de trois ans. C'est un choix de cœur pour ce joueur courtisé par le CSS et l'EST, mais qui a fini par opter pour le club de son cœur et où il a des chances de jouer en permanence. Malgré des difficultés financières persistantes (un problème incontestable de paie des salaires), le CA réussit à bouger sur le mercato d'hiver. Autre transaction attendue, Kchok, le talentueux arrière gauche du CAB qui reste proche du Parc A.

