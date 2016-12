Tunisie: Allemagne - Signature de deux accords de coopération

La Tunisie et l'Allemagne ont signé, mardi, deux accords de coopération financière et technique dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, des énergies renouvelables, du développement régional et de l'emploi des jeunes.

Les deux accords, signés par le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Sabri Bachtobgi, et l'ambassadeur d'Allemagne accrédité à Tunis, Andreas Reinicke, visent à promouvoir ces secteurs vitaux en finançant les projets prioritaires, notamment en matière de gestion des eaux dans les régions intérieures. Ces deux accords viennent clôturer les négociations entre les gouvernements tunisien et allemand tenues dans le cadre de la 11e session de la commission de réflexion et de suivi tenue les 11 et 12 juillet 2016 à Berlin.

L'Allemagne s'est engagée à mobiliser des ressources financières d'une valeur globale estimée à 215,45 millions d'euros qui seront consacrés essentiellement à la création d'emplois et l'appui aux collectivités locales, outre l'agriculture durable, la gestion intégrée des ressources hydriques dans le cadre du développement rural.