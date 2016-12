Tunisie: Sousse / 3e congrès national d'embryologie et de gynécologie - Dernières avancées en matière de procréation médicalement assistée

La qualité ovocytaire, le taux de maturation ovocytaire et le nombre d'ovocytes ponctionnés lors de l'ICSI jouent un rôle important dans l'obtention d'embryons de qualité

Des embryologistes, des gynécologues, des urologues et des généticiens venant de France, d'Espagne, d'Algérie et de Tunisie ont participé aux travaux du 3e congrès national d'embryologie et de gynécologie ayant pour thème: «la qualité de l'endomètre et de l'embryon et leurs interactions pour la réussite de l'implantation», placé sous l'égide de l'Association tunisienne des médecins embryologistes( ATME) et du Collège national des gynécologues obstétriciens tunisiens(CNGOT). Cet événement qui a été organisé par l'unité de médecine de la reproduction du CHU Farhat Hached en collaboration avec le service de gynécologie-obstétrique a eu lieu à Sousse dans un hôtel de la place.

Au total 30 conférences ont été données par des gynécologues, des embryologistes et des andrologues. Au cours de sa conférence sur « la qualité ovocytaire et l'activité mitochondriale», le professeur Jean Philippe Wolf , chef du service de biologie de la reproduction à l'hôpital «Cochin-port royal» à Paris, a indiqué que l'appréciation de la qualité ovocytaire a une répercussion significative sur le résultat biologique de la fécondation in vitro classique et assistée. Plusieurs méthodes ont été proposées pour valoriser la qualité de l'ovocyte. Parmi celles-ci, l'on cite entre autres « l'utilisation de la microscopie électronique et confocale», «l'emploi de l'hybridation fluorescente in situ du globule polaire de l'ovocyte»,» l'analyse de la distribution mitochondriale qui constitue un indicateur d'un excellent développement ovocytaire».....

Evaluation des résultats de l'injection intra-cytoplasmique des spermatozoïdes

Au cours de sa conférence portant sur «l'injection intra-cytoplasmique des spermatozoïdes (ICSI), le professeur Mounir Ajina, chef de l'unité de médecine de la reproduction au CHU Farhat Hached de Sousse, a insisté sur l'implication de plusieurs facteurs biologiques et cliniques dans la réussite de la grossesse par l'ICSI. En effet, la qualité ovocytaire , le taux de maturation ovocytaire et le nombre d'ovocytes ponctionnés lors de l'ICSI jouent un rôle important dans l'obtention des embryons et des blastocystes de qualité et éventuellement dans la réussite de l'implantation embryonnaire.

En outre, l'origine et la durée de l'infertilité du couple ainsi que l'âge de la femme constituent des facteurs fondamentaux dans l'obtention d'une grossesse évolutive normale.

Il a insisté sur les recommandations techniques à adopter de façon rigoureuse par les embryologistes afin de préserver la qualité de l'embryon. «La réussite de l'ICSI dépend de l'âge de la femme, du protocole de monitorage adapté pour chaque patiente et de l'origine masculine de l'infertilité», a-t-il conclu.

Au cours de son intervention portant sur la préparation de l'endomètre avant le transfert de l'embryon congelé, Mme Lieselot Schelestraete, professeur-experte en procréation médicalement assistée à la clinique «Eugin» de Barcelone, a indiqué que plusieurs protocoles de traitement hormonal permettent d'obtenir une meilleure qualité de l'endomètre facilitant l'implantation de l'embryon , parmi lesquels elle a cité notamment l'injection intra- musculaire de l'association de deux hormones à savoir l'œstrogène et la progestérone au cours de la phase folliculaire du cycle menstruel , l'utilisation de l'hormone folliculo-stimuline (FSH) permettant l'augmentation de la taille de l'endomètre.......De même, elle a indiqué qu'on peut préparer la réceptivité de l'endomètre à distance et convoquer par la suite la patiente le jour opportun pour le transfert de l'embryon congelé.