Tunisie: Mahdia / Drame du bateau de pêche - Le gouvernement assiste les familles

Le gouvernement assurera l'emploi à un membre de chaque famille des victimes du naufrage du bateau de pêche «Al Baraka» à Mahdia, a assuré hier le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

En visite à Mahdia pour présenter ses condoléances et des aides matérielles aux familles, Chahed a également pris connaissance des efforts de recherche en cours pour retrouver les marins disparus. Le chef du gouvernement, qui était accompagné de MM. Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales, et Mehdi Ben Gharbia, ministre chargé des Relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'Homme, a notamment souligné que le gouvernement suit avec le plus grand intérêt l'évolution de l'affaire du naufrage et les opérations de recherche des marins disparus. «Le gouvernement est également soucieux d'apporter le soutien moral et matériel au profit des familles des victimes», a-t-il souligné.

Il est à rappeler qu'un chalutier, avec à son bord 14 marins-pêcheurs a disparu depuis vendredi 16 décembre au large de Mahdia. Jusqu'à présent, un seul marin-pêcheur a survécu au drame.