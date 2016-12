Raja Ben Ammar a parlé de lui comme d'un petit Poucet qui a laissé derrière lui plein de cailloux lumineux.

Famille, proches et amis de la scène théâtrale et autres figures du paysage culturel se sont retrouvés, samedi dernier, au Cinevog Le Kram pour rendre hommage à l'artiste Ahmed Snoussi parti déjà, il y a une année.

Un hommage tout en simplicité et en intimité fait de lectures de poèmes, de musique et autres témoignages de ceux qui l'on connu. Debout sur scène, sa compagne de route et épouse, la comédienne Hélène Catzaras, en maîtresse de cérémonie, invite ceux qui sont venus partager ces moments autour de la mémoire de l'homme de théâtre. En prélude, la projection d'une petite vidéo réalisée par son fils Yassine où on voyait l'homme, originaire du Sers, au milieu de sa terre, suivie d'un poème mis en musique par le son du nay et déclamé par Abdelkhalek, poète et compositeur. Raja Ben Ammar a parlé de lui comme d'un petit Poucet qui a laissé derrière lui plein de cailloux lumineux. Elle a évoqué des souvenirs partagés au sein de la troupe du Kef : «Il adorait raconter des histoires».

Encore de la poésie, récitée, cette fois, par la jeune Sabrine Ghannoudi de sa signature et de celle de Taïeb Alleg. Le cinéaste Marouan Meddeb était aussi de la partie pour nous lire des poèmes empreints d'authenticité et d'émotion. Zoubaïer Turki à l'accordéon et Aïda Niati au luth nous ont proposé Ya zahratan fi khayali et Samra ya samra de Hédi Jouini. La comédienne Fatma Ben Saïdane, qui a bien connu Ahmed Snoussi, a parlé de leur tournée européenne dans les années 70. Un sourire large et sincère pour évoquer des anecdotes, une belle manière de rendre hommage à cet artiste qui «avait toujours le sourire».

«La vie est un moment qui doit être vécu pleinement, si tu as des rêves, des objectifs, donne-toi au maximum et tu y parviendras et Dieu t'aideras. La maladie n'est pas la pire douleur, c'est l'absence de certains compagnons de route qui blesse, et heureusement que je n'ai pas eu à vivre ce supplice», avait déclaré Ahmed Snoussi. Les plus proches le lui ont encore prouvé lors de cette rencontre. Repose en paix l'artiste.