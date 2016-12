Tunisie: Zones côtières - Un processus dynamique

Le protocole de Madrid (janvier 2008) relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée a défini le projet GIZC « Gestion intégrée des zones côtières » comme étant un processus dynamique de gestion durable des zones côtières, prenant en compte simultanément la fragilité des écosystèmes et des paysages côtiers. Ce programme prend également en considération la diversité des activités et des usages, leur interaction, ainsi que la vocation maritime de certains écosystèmes, ainsi que leurs impacts à la fois sur la partie marine et la partie terrestre.

Au bout de dix mois de son lancement, plusieurs résultats palpables et significatifs ont été réalisés dans les trois pays bénéficiaires, à savoir la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, notamment l'élaboration des études sur l'identification des acteurs concernés par ce programme et l'analyse des stratégies sectorielles pour la zone de Ghar el Melh en Tunisie et Guerbes en Algérie.

En marge du workshop

M. Sami Dhouib, chargé du programme marin de WWF, a déclaré à la presse qu'un projet à Gabès consistant à agir contre la dégradation du milieu et les sources dans le cadre d'un plan national de lutte contre la pollution à Gabès sera lancé prochainement. Ce projet est financé à 90% par la Commission européenne. L'objectif de ce projet est la cogestion des ressources marines et côtières. Il forme une gestion locale et régionale dans le gouvernorat de Gabès et nationale pour la Tunisie. Son budget est de 247 mille euros.