Congo-Kinshasa: Bibey en rangs serrés

Après d'âpres négociations, les délégués du Rassemblement et du Front pour le… Plus »

Par ailleurs, Bidoung Mkpatt a rappelé la position du RDPC favorable au dialogue et à la concertation, au sujet des revendications soulevées dans les régions anglophones. Il a, de ce fait, appelé à rester vigilants et soudés pour préserver les acquis de Bibey que sont : l'harmonie, le vivre-ensemble, l'unité ou l'intégration nationale.

Le ministre, encore auréolé de l'organisation réussie de la CAN féminine 2016, a exhorté le président de section et chef politique du parti dans le département, Gustave Do'ho, à aplanir les malentendus dans la concertation large, la convivialité et la complémentarité. Il en a profité pour remettre des lots de textes de base du RDPC offerts par la première dame pour renforcer l'effort d'édification des militants.

Le ministre des Sports de l'Education physique et chef de la Commission départementale permanente du RDPC pour la Haute-Sanaga, Bidoung Mkpatt, a même observé que ces «dysfonctionnements » sont surtout dus à « l'enthousiasme et à l'engagement opiniâtre de chacun à servir le parti ». Lesquels malentendus rendent donc nécessaire la tenue de telles rencontres pour les dissiper. D'ailleurs, l'un des exposés du jour a établi que la méconnaissance des textes de base donne souvent lieu aux malentendus entre militants.

Bibey (Haute-Sanaga) - La maison du parti de Bibey s'est transformée en un temple du savoir dimanche dernier. C'était à la faveur de la conférence conjointe des sections OJRDPC, OFRDPC et RDPC, qui y a drainé de nombreux militants sur le thème : «Tous ensemble derrière Paul Biya pour la paix et le développement ». Une rencontre opportune, selon le maire de la commune de Bibey. Léonard Ndjock Nang a crevé l'abcès d'entrée, en relevant notamment l'existence de rivalités entre militants.

