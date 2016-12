Cameroun: Revendications des syndicats d'enseignants anglophones - Les discussions s'ouvrent mardi prochain

communiqué de presse

Le communiqué du gouvernement parvenu à notre Rédaction.

Le Premier ministre, chef du gouvernement, porte à l'attention de la communauté éducative nationale qu'après la constatation de sa composition, le Comité interministériel ad hoc chargé d'examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants anglophones débutera ses travaux le 27 décembre 2016 à Bamenda.

Le gouvernement en appelle au sens de responsabilités et au patriotisme de toutes les parties prenantes à ce cadre de dialogue républicain et exclusivement dédié à l'examen des problématiques liées à l'amélioration du fonctionnement des établissements scolaires et universitaires du sous-système éducatif anglophone. Le gouvernement les exhorte à aborder ces travaux avec un esprit constructif, afin de consolider les bases du sous-système éducatif anglophone inscrites dans la Constitution et la loi N°98/004 du 14 avril 1998 d'orientation de l'éducation.

Les pouvoirs publics, quant à eux, ne ménageront aucun effort pour matérialiser, dans les meilleurs délais, les engagements déjà pris ou à prendre, afin d'améliorer les conditions de dispensation du savoir dans les enseignements maternel, primaire, secondaire et supérieur. Fait à Yaoundé, le 21 décembre 2016 Le Premier ministre, chef du gouvernement, (é) Philemon YANG

Sont concernés:

Membres du Comité interministériel ad hoc:

1. M. Jacques Fame Ndongo, ministre de l'Enseignement supérieur; 2. M. Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, ministre des Enseignements secondaires; 3. Mme Youssouf née Hadidja Alim, ministre de l'Education de base; 4. M. Tata Simon Ngenge, représentant du SYNES - Université de Bamenda; 5. M. James Abangma, représentant du SYNES - Université de Buea; 6. M. Tassang Wilfred Fombang, représentant du Cameroon Teachers Trade Union (CATTU); 7. M. Tameh Valentine Nfon, représentant du Teachers Association of Cameroon (TAC); 8. M. Afuh Stephen Kwah, représentant du Presbyterian Education Authority Teachers Trade Union (PEATTU); 9. M. Kimfon Michael Yufenuy, représentant du Catholic Education Workers Trade Union (CEWOTU); 10. M. Ayeah Emmanuel K. Ngam, représentant du Baptist Teachers Trade Union of Cameroon (BATTUC); 11. M. Tasi Ntang Lucas, représentant du Cameroon Education Forum (CEF); 12. MM. Lukong Amos, Foncham Ephraim Mutanga et Tangye Peter Suh-Nfor, représentants des établissements publics; 13. Mme Mary Asongwe, représentant des établissements privés laïcs; 14. Révérends Anthony Lawiret Augustine Nkwain, MM. Kimah Constantine, Ayongwa Solomon, Haddison Paul Luma et Nyanganji Job, représentants des établissements privés confessionnels; 15. M. Ndikum Peter, représentant des parents d'élèves des établissements publics; 16. M. Tasi George Mbuh, représentant des parents d'élèves des établissements privés laïcs; 17. M. Tiemuncho Joseph Chushiekeh, représentant des parents d'élèves des établissements confessionnels.

Secrétariat technique:

18. M. Fred EBONGUE MAKOLLE, Coordonnateur; 19. M. Mbame Lucas Mosoke, Attaché à la division de l'Enseignement et de la Recherche dans les Services du Premier ministre; 20. M.Ngomo Horace Manga, représentant du ministère de l'Enseignement supérieur; 21. M. Wilfred Nyongbet Gabsa, directeur de la Coordination des Activités académiques au ministère de l'Enseignement supérieur; 22. M. Ivo Leke Tambo, représentant du ministère des Enseignements secondaires; 23. M. Akemnda Eric Achankeng, représentant du ministère de l'Education de base; 24. M. Voundi Voundi, chef de la division des Affaires juridiques au ministère de l'Education de base; 25. M. Tohmoh Joseph Yong, inspecteur des Services au ministère de l'Education de base; 26. M. Nyeanchi Wilfred Bambo, directeur de l'Enseignement secondaire technique et professionnel; 27. M. Oyono Adams Daniel, conseiller technique au ministère des Enseignements secondaires; 28. M. EBONE Paul TIKU, conseiller technique au ministère des Enseignements secondaires; Personnalités invitées: 29. Mme Nalova Lyonga, Vice Chancellor, Université de Buea; 30. Mme Theresia AKENJI, Vice Chancellor, Université de Bamenda; 31. M. FON CHE Peter, recteur, FONAB Polytechnic Bamenda; 32. M. ASONGWE Emmanuel TABO, recteur, National Polytechnic Bamenda; 33. M. TALLA KASHIM, Vice Chancellor, HIBMAT Buea; 34. M. MOMBAKUED Victor YEWOH, délégué régional des Enseignements secondaires du Nord-Ouest; 35. M. APAH Johnson, délégué régional des Enseignements secondaires du Sud-Ouest; 36. MM. USMAN MOH NGANGQWE et IDRISU USEINI TATAH, représentants de l'enseignement privé islamique. 37. Mr David AKWANGA, directeur du CES de Bekumu I - Bakassi, département du Ndian.

Yaoundé, le 21 décembre 2016 Le président du Comité interministériel ad hoc, (é) Pr. GHOGOMU Paul MINGO