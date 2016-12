Cameroun: Communauté urbaine de Yaoundé - Près de 22 milliards en 2017

Au niveau des actions envisagées pour permettre à la Communauté urbaine d'accroître ses ressources dans le cadre de cet exercice budgétaire, Gilbert Tsimi Evouna a évoqué l'accent qui devra être mis sur la collecte d'un certain nombre d'impôts et taxes.

Pour une meilleure implication de la cité dont il est le premier magistrat, il a souligné l'accent mis sur l'accroissement des ressources allouées au plan de la campagne 2017 qui devrait commencer à préparer la ville de Yaoundé dans le succès de cet événement. Pour cela, une enveloppe de près de 15 milliards de F va être allouée à certains chantiers, ceci dans le but de donner une image plus reluisante à la capitale camerounaise. Un accent devrait, par ailleurs, être mis sur l'amélioration des conditions de mobilité dans la ville.

Yaoundé (Mfoundi) - Un peu plus de 21,8 milliards de F. Soit une augmentation de 282 millions de F par rapport à l'exercice 2016. C'est le montant du budget de la Communauté urbaine de Yaoundé arrêté vendredi dernier au cours de la session ordinaire du Conseil de communauté présidée dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de Yaoundé par Gilbert Tsimi Evouna, délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé. « Il s'agit d'un budget placé sous le signe du réalisme et de la résilience », a notamment déclaré le délégué du gouvernement dans son propos d'ouverture des travaux, qui se déroulaient en présence du préfet du Mfoundi, Jean Claude Tsila.

