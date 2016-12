Congo-Kinshasa: Kinshasa - Timide reprise des activités!

Après d'âpres négociations, les délégués du Rassemblement et du Front pour le… Plus »

Les parents, quant à eux, se référant aux tristes événements du 19 au 20 septembre de l'année en cours, ont préféré garder leurs enfants à la maison, afin que le pire n'arrive. Quant aux étudiants, ils ont dit : ce qui se passe dans le pays, nous concerne directement. Nous sommes tristes d'avoir les acteurs politiques qui ne visent que leurs intérêts. Les deux jours pour nous, soit lundi et mardi, ne suffisent pas. Nous devons continuer, jusqu'au où les évêques vont mettre fin à leurs discussions, pour voir ce qui sera décidé. Nous démontrons donc à la Majorité et l'Opposition, qu'elles sont toutes les oiseaux de mêmes plumages.

Malgré les appels des autorités congolaises invitant le peuple à vaquer librement à ses activités, le 19 décembre, et un important dispositif sécuritaire, mis en place, les kinois ont préféré rester, chez-eux, à la maison. C'est ce mercredi que la vie a tenté de reprendre au centre-ville de Kinshasa. Dans certaines communes et institutions publiques, le mouvement est resté calme, réduit au silence du cimetière. Lors d'une tournée d'observation à Zando et dans certaines institutions publiques, il a été constaté une timidité caractérisant presque tous les domaines. Sur le plan de la circulation routière, les bus ont été aperçus ci et là. Ici, soit le transport est revu à la hausse, soit, il n'y a rien. Dans ce cas, vive la ligne onze.

