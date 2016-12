Congo-Brazzaville: Médias - Le Cslc réclame des meilleures conditions de travail

Le président de Conseil supérieur de la liberté de Communication (CSLC), Philippe Mvouo, a exprimé le jeudi 22 décembre à Brazzaville, lors d'une rencontre avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Clément Mouamba, les préoccupations de son institution qui se résument au manque de siège et de monitoring des médias. Cet organe de régulation des médias au Congo, avoue ne pas être associé au grand projet de Télévision numérique terrestre (TNT).

« Nous sommes venus parler du siège de l'Institution. Nous nous promenons en Afrique, le Cslc est le seul organe de régulation qui ne dispose pas d'un siège, et également le seul à n'avoir pas disposé d'un monitoring des médiats », a déploré jeudi Philippe Mvouo.

Le monitoring des médias est un outil indispensable pour le Conseil, insiste le président Philippe Mvouo, car il permet entre autres à la régulation d'observer le travail des journalistes et le fonctionnement de tous les médias congolais. « Pendant, les échéances électorales il nous permet d'organiser l'accès des différents acteurs aux médias, de répartir le temps de parole... », a-t- il dit.

En tant qu'instrument de veille démocratique, le « Media Monitoring » ou le « Monitoring des médias » est une méthode de collecte de données à partir de différents médias (radio, télévision, presse écrite) et d'exploitation des contenus visant à dégager des tendances lisibles et compréhensibles. Ce processus de suivi et d'analyse des médias est très important pour la régulation du secteur.

Par ailleurs, ce programme d'observation aide à identifier les stéréotypes négatifs qui sont perpétués à l'endroit de certaines minorités vulnérables ou des acteurs sociopolitiques ; à pouvoir effectuer une analyse quantitative des éléments tels que la morale, la déontologie, l'équilibre, le bilinguisme etc.

Enfin, la dernière préoccupation suscitée au cours de ce bref tête-à-tête entre Clément Mouamba et Philippe Mvouo est relative à la non-implication du Conseil au projet TNT. « Nous sommes en train de vivre une révolution du numérique. Lorsque nous parlons de la révolution du numérique, nous faisons allusion au grand projet de la TNT. Nous avons dit au Premier ministre qu'il faut rattraper quelque chose de très important, c'est-à-dire corriger la mise à l'écart du Cslc dans ce projet », a indiqué le président du Conseil.

Philippe Mvouo demande que soit convoquée une rencontre de mise au point devant réunir autour d'une table tous les acteurs impliqués dans ce processus. Il s'agit, d'après lui, des ministères de la Communication et des médias, de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, des Poste et télécommunications, de l'Economie numérique, ainsi que du Cslc.

Un seul signal d'espoir, le Premier ministre a rassuré le Conseil des solutions qui vont être trouvées sous peu. Une grande réunion sera organisée au mois de janvier 2017, où tous les acteurs intéressés vont se retrouver pour analyser toutes ces questions.