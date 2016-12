Cameroun: Conventions collectives - L'ouverture à d'autres professions

C'est l'un des sujets abordés hier lors des 10e et 11e sessions du Comité de concertation et de suivi du dialogue social tenues à Yaoundé.

Travail décent et convention collective. C'est toujours dans le souci d'améliorer les conditions des travailleurs que le Comité de concertation et de suivi du dialogue social se réunit. Et hier à Yaoundé lors de ses 10e et 11e sessions ordinaires présidées par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale (MINTSS), Grégoire Owona, président dudit comité, on a remis ça. Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part les représentants des ministres des Finances et des Enseignements secondaires, des représentants des confédérations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs, les échanges ont porté sur la pertinence des conventions collectives pour un travail décent et l'équité dans le traitement des travailleurs.

L'impact social des Accords de partenariat économique (APE) n'ont pas été en reste. Dans son adresse, le ministre Grégoire Owona a souligné l'importance que revêt l'amélioration de la protection des droits des travailleurs grâce à l'extension des conventions collectives en matière de travail. « La négociation des conventions collectives participent à la revalorisation du pouvoir d'achat des travailleurs avec une incidence sur le rendement de l'entreprise. Elle demeure donc une question digne d'intérêt », a-t-il relevé.

Pour certains syndicalistes, la question mérite d'être examinée dans la mesure où chaque profession a ses contraintes propres. Celles-ci permettent de prendre en compte leurs spécificités surtout au niveau de certaines disparités d'organisation qui peuvent être, par exemple, les horaires fixes de travail au bureau, les heures supplémentaires liées à la pénibilité du travail et les conditions sociales particulières notamment, les infrastructures, les transports.

A ce sujet, le président dudit Comité a indiqué que l'extension de celles-ci est autorisée par la loi et requiert une procédure qui sera enclenchée par le MINTSS après saisine des syndicats. Puisque le Cameroun est tourné vers la modernité avec un accent sur l'amélioration de la croissance au travers des APE, les membres du Comité ont également cristallisé leur attention sur ce concept en tant qu'acteur de développement pour en tirer profit. Une sorte de corrélation entre le travail décent et son environnement.

Concernant son impact social, le ministre Grégoire Owona a invité les partenaires sociaux à rester vigilants. Sur des amendements d'ordre du jour, le ministre Grégoire Owona rassure : « Compte tenu des contingences temporelles, ceux-ci seront examinés au cours des prochaines sessions. Nous ne les avons pas rejeté parce qu'ils sont intéressants ». Aux travailleurs, il a demandé de ne pas avoir recours à la violence mais de toujours céder la place au dialogue pour la recherche des solutions efficaces et pérennes.