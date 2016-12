Cameroun: Grande consommation - Pas de pénuries pendant les fêtes

Une place marchande réputée pour l'accessibilité du prix de ses vivres. Une visite parmi les étals a permis au ministre d'aller au contact des commerçants, apparemment réjouis par cette descente du Mincommerce. M. Mbarga Atangana a échangé avec quelques vendeurs, instruit ses collaborateurs de contrôler et vérifier les balances... et pris la pose devant des photographes avec des commerçantes désireuses de garder un souvenir de ce passage.

Les premières garanties ont été données à l'usine Mayor, à Bonabéri, où le Mincommerce et sa suite ont été rassurés s'agissant de la disponibilité du savon de ménage et de l'huile de table. Soacam a suivi, où, outre les céréales, dont du riz de Ndop, l'approvisionnement du marché local en sucre, tomate, lait, margarine sont disponibles « en quantité et en qualité ». Cinq autres entrepôts de grande capacité (25 mille tonnes de marchandises stockables) sont également chargés, attendant les fêtes, indique le chargé de la visite guidée.

«Quelle est la date de péremption ? ». Avisant un des milliers de sacs de céréales disposés dans cet entrepôt de la société Soacam, non loin de l'ancienne direction générale des Douanes à Douala, le ministre du Commerce pose la question. Luc Magloire Mbarga Atangana a sa réponse d'un responsable maison : « 2020 ». « Ce qui est important, c'est la fraîcheur des stocks. Il faut que vous les renouveliez afin qu'il n'y ait pas de produits périmés sur le marché », reprend le ministre. De fait, le Mincommerce était ce lundi 19 décembre dans la capitale économique pour s'assurer qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, période de grande consommation, les produits de première nécessité seraient présents, de qualité, et bon marché.

