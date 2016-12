Cameroun: CIRCB - Les défis de 2017

S'agissant du projet de performance 2017, la priorité sera mise sur la prévention du VIH/sida, avec une insistance sur la transmission mère-enfant et les autres activités comme le vaccin social. Parlant de ce dernier élément, le Pr. Ndjolo apporte quelques précisions : « Ce que nous appelons vaccin social, c'est cette sensibilisation de la communauté éducative à la prévention du VIH/sida. Nous avons pensé que pour l'année 2017, cette sensibilisation devrait aller vers le ministère des Enseignements secondaires et la communauté universitaire, parce que jusqu'à présent la communauté universitaire n'en a pas véritablement bénéficié, pourtant elle n'est pas épargnée par le VIH ».

Satisfaction. Le mot décrit le mieux possible l'état d'esprit des membres du Comité de gestion du Centre international de référence Chantal Biya pour la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH/sida (CIRCB), à la sortie de leur 9e session ordinaire hier au siège de l'institution à Yaoundé. « Le CIRCB se porte bien et devrait se porter mieux pour l'année 2017 », a déclaré le Pr. Alexis Ndjolo, directeur du CIRCB. Conformément à ses prérogatives, celles d'adopter le budget, d'arrêter les comptes et les états financiers annuels du CIRCB, mais aussi d'approuver les contrats ou toutes autres conventions, le Comité de gestion présidé par Jean Stéphane Biatcha, par ailleurs, Secrétaire exécutif de Synergies Africaines contre le sida et les souffrances, a consacré sa journée à l'examen du projet de performance 2017 du CIRCB.

