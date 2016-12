La Mission des Nations Unies au Congo prône la voie du dialogue entre les acteurs politiques congolais pour trouver des solutions adaptées à la crise actuelle. D'après le Porte-parole de la Monusco, Félix Prosper Basse, il revient aux congolais eux-mêmes de trouver des voies de sortie au travers des pourparlers ou des négociations telles qu'elles se déroulent sous les auspices de la CENCO. Au nom de la paix sur toute l'étendue du territoire national, la Monusco a appelé le peuple congolais à formuler des prières au Bon Dieu.

La coutume a été respectée, hier, mercredi 21 décembre 2016, pour le face-à-face entre la Mission des Nations Unies au Congo et les professionnels des médias de la Ville-Province de Kinshasa et ceux de Goma, au Nord-Kivu. Hormis l'animateur principal de cette activité, on a noté la présence de Roze Maria Atanase, Représentant du Bureau Conjoint des Nations Unies pour le Droit de l'Homme, ainsi que Florence Marchal, Coordonatrice du Groupe de Communication des Nations Unies. Au sujet du débat, la lecture du communiqué de presse de Maman Sidikou, le Représentant spécial du Secrétaire général de Nations Unies en RDC et chef de la Monusco.

Dans son adresse rapportée par Félix Prosper Basse, il a condamné fermement les attaques du 19 décembre dernier, d'une milice Maï-maï à Butembo, dans le territoire de Beni dans la province du Nord-Kivu. A cette occasion, il avait présenté ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées ainsi qu'au gouvernement de la RDC et de l'Afrique du Sud. Au chapitre des événements survenus en RDC du 19 au 20 décembre, Maman Sidikou a noté une vague d'arrestations et de détention au cours des trois jours sur toute l'étendue de la République. En outre, il a déploré le caractère arbitraire de certaines de ces arrestations. Depuis le 16 décembre dernier, d'après ses enquêtes, l'Organisation des Nations Unies a recensé 113 arrestations.

Dans un document remis à la presse à la fin de la conférence, l'on peut bien lire ces phrases en charge de Maman Sidikou : «Je suis sérieusement préoccupé par les arrestations dont font l'objet certaines personnes qui ne font qu'exprimer leurs opinions politiques. J'exhorte les autorités nationales à respecter scrupuleusement leurs obligations internationales en matière de droits de l' homme, à créer un climat de tolérance et de respect politiques en ce tournant décisif de l'histoire de la RDC... afin de garantir à toutes les personnes détenues une procédure judiciaire équitable, mais aussi pour mettre fin à toutes les détention à caractère politique ».

Soutien à la CENCO

Il faut la soutenir, l'encourager, l'applaudir, tels sont les mots employés par le Porte-parole de la Monusco qui entrevoit la solution à la crise actuelle aux efforts des prélats catholiques. D'où, il est impérieux que chaque congolais donne à ces négociations une chance. Selon lui, ce n'est pas facile, le travail qu'abat la CENCO en cette période cruciale de l'histoire du pays. Pour sa part, de la même manière que la Monusco a soutenu les efforts de Kodjo, le Facilitateur de l'Union Africaine, c'est de la même façon qu'elle soutient les auspices de la CENCO. Entre-temps, la Monusco continue ses contacts avec les autorités étatiques ainsi que les organisateurs de manifestations.