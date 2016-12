Congo-Kinshasa: Tirage C1 et C2 africaine - V.Club contre Royal Léopards, Renaissance du Congo face à Akanda

Le Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort des clubs pour les deux compétitions continentales interclubs. Et les clubs de la RDC connaissent leurs adversaires du tour préliminaire.

En Ligue des champions, l'AS V.Club hérite de Royal Léopards de Swaziland au tour préliminaire de l'édition 2017. Le team vert et noir de Kinshasa avait été disqualifié lors de l'édition précédente après avoir éliminé Mamelodi Sundowns en huitième de finale pour avoir aligné un joueur irrégulier en seizièmes de finale. En cas de qualification, les Dauphins Noirs de Kinshasa -entraînés par Florent Ibenge- seront opposés en seizième de finale au vainqueur de la double partie entre Gambia Ports Authority de la Gambie et Séwé Sport de San Pedro de la Côte d'Ivoire. Exempté du tour préliminaire, le TP Mazembe, vainqueur de la Coupe de la Confédération 2016, jouera en seizièmes de finale contre le gagnant de la double confrontation entre Lioli de Lesotho et Caps United du Zimbabwe.

Notons que dans cette C1 africaine, les vingt-trois clubs qui sortiront du tour préliminaire rejoindront en seizièmes de finale les neuf clubs exemptés des préliminaires (USM Alger, Al Ahly, Zamalek, WAC Casablanca, ES Sahel, ES Tunis, Mamelodi Sundowns, Al Hilal, TP Mazembe). Et les équipes qualifiées des seizièmes seront directement répartis dans les groupes. Il y aura donc seize équipes répartis en quatre groupes. Et les clubs éliminés de cette étape seront reversés en Coupe de la Confédération.

En Coupe de la Confédération, le FC Renaissance du Congo connaît son adversaire. Vainqueurs de la Coupe du Congo 2016, le club tuteuré par l'évêque Pascal Mukuna de l'Assemblée chrétienne de Kinshasa (ACK) sera opposé à la formation d'Akanda du Gabon au tour préliminaire de la 13e édition de la Coupe de la Confédération. Le match aller est prévu pour le week-end du 10, 11 et 12 février 2017 et le match retour une semaine plus tard, soit le week-end du 17, 18 et 19 février 2017. En cas de victoire, le FC Renaissance du Congo fera face en 16es de finale au vainqueur entre Bechem United du Ghana et MC Alger d'Algérie.

Exempté du tour préliminaire, Sa Majesté Sanga Balende affrontera en seizièmes de finale le vainqueur de la double confrontation de préliminaire entre Al Hilal Elobied du Soudan et Saint Michel des Seychelles. Le match aller se joue le week-end du 10, 11 et 12 mars 2017 et le match retour une semaine plus tard.