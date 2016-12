Congo-Brazzaville: Caritas - Une mission d'évaluation de l'assistance aux réfugiés au Sud-Ubangi

Selon une dépêche de l'ONG catholique Caritas, deux missions de service viennent d'être effectuées dernièrement dans la province du Sud-Ubangi dans le but de donner un éclairage sur les réalités de terrain d'une assistance aux réfugiés centrafricains et communautés d'accueil se trouvant à Libenge, Zongo, Mobayi-Mbongo et Bosobolo, dans le Nord-ouest de la RD. Congo.

Ces missions de service s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui multisectoriel aux réfugiés. Caritas Congo ASBL a débuté les activités de ce projet qu'elle mène depuis mars 2016 et elle les clôturera en décembre 2017. La première année de ce projet, indique Caritas, est consacrée à l'appui en sécurité alimentaire aux bénéficiaires tandis que la seconde concernera l'appui aux associations en activités génératrices de revenus.

Pour la mission, la première, Arsène Minga, coordonnateur du projet au service des urgences, et Sylvain Katanga, chargé des projets de sécurité alimentaire au Service de promotion du développement à la Caritas Congo ASBL, s'étaient rendus à Libenge au diocèse de Molegbe. Selon l'objectif de leur mission, les deux agents de la Caritas nationale ont assuré le suivi et l'accompagnement de la mise en œuvre dudit projet sur le terrain dans le Sud-Ubangi. Ils ont apprécié l'état d'avancement des activités de ce projet et ont également échangé avec les bénéficiaires. Ils ont entre autres relevé des observations et remarques pour après formuler des recommandations. Pour bien mener ce projet sur le terrain, une planification opérationnelle a été élaborée pour la suite dudit projet.

Le Dr Félicien Mona, point focal du projet sur le terrain et chargé des opérations, s'est vu confier la responsabilité totale de suivre et d'accompagner les deux superviseurs du projet. Il collaborera avec la Caritas Molegbe. Il faut, entre autres, noter que les animateurs agricoles et les superviseurs accorderont une attention particulière à la consolidation de la cohésion des groupements. Un accent particulier sera mis sur l'appui à la redynamisation et structuration des organisations paysannes pour la préparation de la seconde phase de ce projet qui démarre en début de l'année prochaine.