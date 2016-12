Congo-Brazzaville: Fête de Noël - Un repas pour les enfants en rupture familiale

Revenons sur l'organisation de la fête, le Dr John Tama a indiqué que la cérémonie a été précipitée pour permettre à tous les partenaires et les centres de prise en charge d'être présents à l'évènement afin de pouvoir accompagner tout ce qui se fait au niveau des enfants. Après la remise des cadeaux et des jouets aux enfants, ces derniers ont remercié les bienfaiteurs pour leur avoir redonner la chaleur parentale. « Nous sommes très contents parce qu'à travers cette fête, nous nous retrouvons comme en famille. Nous remercions nos encadreurs de leur assistance. Ils défendent nos droits chaque jours. Que Dieu les bénissent », a indiqué un enfant de l'association Espace enfant. Soulignons que la société Cowbell a été représentée par Rodriguez Avudile, responsable du marketing à Pointe-Noire.

Dans son mot de circonstance, le directeur des opérations du samusocial, John Tama, a remercié tous les partenaires de leur présence et les représentants des centres de prise en charge des enfants et jeunes en situation de rue de leur disponibilité. « Ce n'est pas la première fois que Cowbell nous accompagne dans nos activités surtout festives. Cette occasion vient donc marquer notre confiance avec cette société. Les enfants et jeunes de rue traversent des situations difficiles et rares sont les moments où ils peuvent exprimer leur joie, même les mots sur leurs émotions avec exactitude. Par cette action et votre mérite, ces enfants ont pu exprimer leur joie à travers les jeux », a-t-il dit.

En effet, les matches de basketball intercentre ont été organisés et le premier a été remporté par l'équipe du Samusocial face au centre les Compagnons des artisans de Don Bosco, 8 paniers à 1. Au nzango, l'unique rencontre opposant les filles de l'ONG Action de solidarité internationale a vu la victoire de celles qui suivent la formation professionnelle, 30 contre 10 pour celles qui font l'accueil. Outre ces muni- tournois sportifs, les enfants ont participé aux jeux des yeux bandés, le tir à la corde et le concours de danse.

Le repas a permis aux enfants des sept structures membres du Réseau des intervenants dans le phénomène des enfants de la rue de retrouver le sourire et la joie de vivre en ensemble. Ils se sont exprimés à travers le sport, le concours de danse et autres différents jeux organisés en leur faveur.

Dans le cadre de la célébration de la 3e édition de la fête de Noël par le Samusocial et la société de laiterie Cowbell, en partenariat avec la Fondation Ibaka, un repas a été offert le 22 décembre aux enfants et jeunes en rupture familiale au siège du Samusocial situé au marché Mpita dans l'arrondissement 1 Lumumba.

Copyright © 2016 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.