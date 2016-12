Maroc: SM le Roi inaugure le Centre des consultations externes du CHU Mohammed VI de Marrakech

Marrakech — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a procédé, jeudi, à l'inauguration du Centre des consultations externes du CHU Mohammed VI de Marrakech, réalisé pour un investissement global de 31,6 millions de dirhams.

Edifié à proximité de l'Hôpital Ibn Tofail et de la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, le nouvel établissement s'inscrit en droite ligne des efforts déployés par le Souverain visant à favoriser l'accès des personnes démunies aux soins de santé et à doter la Cité ocre d'une infrastructure sociale de proximité et de pointe répondant aux besoins des citoyens en matière d'offre sanitaire.

Il vient s'ajouter aux différentes actions à forte portée sociale initiées par SM le Roi dans l'objectif de consolider le droit à la santé pour tous les citoyens, de consacrer les principes de justice sociale, de démocratiser l'accès aux soins et de lutter contre les facteurs de vulnérabilité.

Couvrant toutes les spécialités médico-chirurgicales, ce centre adopte des procédés de travail innovants permettant de réduire les durées d'attente des rendez-vous, de promouvoir les prestations médicales et les conditions de travail du staff médical, de désengorger les services du CHU, et d'assurer le suivi et la traçabilité des dossiers médicaux.

Cette structure sanitaire revêt une importante dimension sociale eu égard à la place centrale qu'elle occupe dans l'architecture de l'offre médicale RAMED au profit des classes vulnérables. En effet, l'ancien Centre de consultations externes, plus exiguë et qui sera incessamment reconverti en une Unité de médecine physique et de rééducation, a effectué près de 148.500 consultations durant l'année 2015, dont 63.790 étaient au profit de malades bénéficiaires du régime "RAMED".

D'une superficie couverte de 4.573 m2, cet hôpital du jour est doté de structures et d'équipements modernes obéissant aux standards internationaux dans le domaine et répondant aux attentes des patients. Il comprend, ainsi, des salles de consultation, de télémédecine, d'électrocardiographie (ECG), de radiologie, de stérilisation, de soins externes et plâtre, une pharmacie, des espaces d'attente, et un atelier biomédical.

Le Centre des consultations externes du CHU Mohammed VI de Marrakech propose des consultations spécialisées multidisciplinaires médicales (rhumatologie, médecine interne, endocrinologie, néphrologie, cardiologie, dermatologie, neurologie médicale, hépato-gastro-entérologie, pneumologie, maladies infectieuses, consultation pré-anesthésique), et chirurgicales (chirurgie plastique, traumatologie, ophtalmologie, neurologie chirurgicale, chirurgie viscérale, chirurgie maxillo-faciale, urologie, chirurgie thoracique, chirurgie cardio-vasculaire), ainsi que des consultations en médecine générale et en psychologie.

Il devra également participer à la formation médicale des professionnels de la santé, au développement des activités de recherche clinique et de santé publique, et à la promotion d'activités de prévention et d'éducation sanitaire.

Ce projet pilote contribuera, sans nul doute, à faciliter l'accès aux soins personnalisés pour la population de Marrakech et région, dans un cadre moderne et humanisé, répondant à la dimension sociale et citoyenne symbolique de l'Hôpital.