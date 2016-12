Algérie: Prisonniers de Gdeim Izik - Plus de 40 avocats internationaux pour l'application du droit international humanitaire

«Dans un contexte répressif hostile à toute mise en cause de l'occupation, les avocats marocains des accusés ne peuvent pas demander l'application du droit international humanitaire comme le voudraient leurs clients. C'est pourquoi, à la demande des détenus, nous constituons un collectif international d'avocats pour porter les revendications légitimes de nos clients et nous assurer qu'ils

A cet effet, il ont indiqué que le droit international humanitaire impose a minima le dessaisissement de la Cour d'appel de Rabat au profit d'un tribunal situé en territoire occupé, le transfert «immédiat» des prisonniers politiques dans une prison située dans le territoire occupé et l'ouverture d'une enquête «indépendante et sérieuse» sur les tortures, mauvais traitements, détention arbitraire.

«24 militants et défenseurs des droits de l'homme Sahraouis arrêtés, torturés et condamnés en raison de leur participation présumée au camp de protestation de Gdeim Izik en 2010, une mobilisation collective spectaculaire destinée à protester contre les discriminations économiques et sociales dont les Sahraouis s'estiment victimes de la part du gouvernement marocain», ont-ils rappelé, soulignant que le 16 février 2013, les 24 accusés avaient été condamnés par un tribunal militaire à de très lourdes peines à l'issue d'un procès «inéquitable».

