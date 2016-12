Maroc: La décision de la CJUE, un "sacré revers" pour le Maroc (AARASD)

Hervé Renard : Si jamais il y a une erreur de parcours ou un objectif sportif non atteint, ça sera… Plus »

Par son arrêt rendu le 10 décembre 2015, le tribunal a annulé la décision au motif que l'accord incluait le Sahara occidental et que le Conseil avait manqué à son obligation d'examiner, avant la conclusion de l'accord de libéralisation, s'il n'existait pas d'indices d'une exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental sous contrôle marocain susceptible de se faire au détriment de ses habitants et de porter atteinte à leurs droits fondamentaux. Cet arrêt avait provoqué la colère du Maroc qui a exercé des pressions sur l'UE pour saisir la Cour de justice pour en demander l'annulation.

Pour rappel, le Front Polisario avait saisi le tribunal de l'Union européenne pour demander l'annulation de la décision du Conseil approuvant l'accord prévoyant des mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, conclu en 2012 entre l'UE et le Maroc.

Pour l'association, "la Commission européenne, les entreprises industrielles doivent désormais tirer toutes les conséquences de cette décision de justice et entrer en négociations avec le Front Polisario, unique représentant du peuple sahraoui, seul légitime à apprécier comment exploiter ressources et richesses du Sahara occidental".

A cet effet, l'AARASD a relevé que le Maroc s'emploie, depuis l976, à utiliser à double fin accords commerciaux et traités avec l'UE, pour "veiller (à ses) intérêts et faire exister juridiquement son occupation du Sahara" occidental.

La Cour de justice de l'UE, rappelle-t-on, a précisé que les accords d'association et de libéralisation entre l'Union européenne et le Maroc "ne sont pas applicables au Sahara occidental", soulignant ainsi que les accords commerciaux de 2012, comme ceux conclus en 2000, ne peuvent s'appliquer au territoire du Sahara occidental, car ce territoire ne fait pas partie du royaume du Maroc.

"Ce 21 décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne, a rendu un verdict sans ambiguïté qui rappelle avec clarté et force que le Sahara occidental ne fait pas partie du royaume du Maroc et qui en même temps protège à terme le Sahara occidental de l'exploitation de ses richesses par l'occupant marocain", a indiqué dans un communiqué l'association française, considérant ce verdict une "étape formidable" pour le peuple sahraoui et un "sacré revers" pour le Maroc.

