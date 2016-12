Algérie: Bedoui - 2017, année de l'accompagnement des collectivités locales de la stratégie liée aux énergies renouvelables

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales poursuit sa tournée de travail par la visite d'autres projets et installations socioéconomiques dans différentes communes de la wilaya de Naâma.

Lancée en chantier en mars 2014, elle a atteint actuellement un taux de réalisation de 62% et sera entièrement livrée vers l'été 2019, a-t-on fait savoir en signalant que le projet génère 2.400 emplois durant la réalisation et 354 autres après sa mise en service.

Réalisée avec des équipements de haute technologie, pour un coût de 87 milliards DA, la centrale, qui fonctionnera avec des turbines à gaz et à vapeur, est confiée en réalisation aux entreprises algérienne Engineering pour l'électricité et le Gaz (filiale de Sonelgaz), Sud-coréenne "Samsung" et française Général-Electric, selon sa fiche technique.

S'exprimant lors de la visite du projet d'une centrale électrique à Touifza, le ministre a indiqué que l'année 2017 marquera le début de l'accompagnement par les collectivités locales de la stratégie de l'Etat de développer les énergies renouvelables, appelant, à ce titre, les institutions de l'Etat à donner l'exemple en matière d'exploitation des énergies renouvelables dans les édifices et administrations publics et dans l'éclairage public.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.