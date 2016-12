Sénégal: Ousmane Tanor Dieng, Sg du PS - « Senghor était un penseur prodigieux »

Le président Senghor était un penseur prodigieux, a dit Ousmane Tanor Dieng, lors de la cérémonie commémorant le 15e anniversaire du décès de l'ancien président.

A l'occasion du 15e anniversaire du décès du président Senghor, le secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, s'est adressé aux nombreux invités lors de la soirée culturelle. Selon le président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), le fondateur du Ps était « un penseur prodigieux dont les engagements politiques, doctrinaux, philosophiques et culturels sont restés, à ce jour, d'une étonnante actualité et valent autant pour le présent que pour l'avenir ».

A quoi reconnaît-on la fécondité d'une pensée sinon à sa capacité à anticiper le futur dans ses lignes de forces, a reconnu le patron du Ps sénégalais. Selon lui, de l'œuvre, « on peut parler à tous les temps : au passé, un passé sans consonance nostalgique, au présent bien sûr et au futur sans aucun doute ».

Et de se demander « pourquoi une pensée née au 20ème siècle continue-t-elle de structurer, d'inspirer l'intelligentsia africaine et mondiale avec autant de vigueur ». « C'est bien là le propre d'une pensée dialectique qui se nourrit d'une rationalité que je qualifierai d'inclusive, dès lors que ce qui importe pour Senghor, c'est non pas de s'abandonner au constat résigné des contradictions du réel, notamment celles qui relèvent de la sphère socioculturelle, ethnique, religieuse, ou civilisationnelle d'une manière générale, mais de parier sur l'idée qu'il est possible et souhaitable de réussir non pas un syncrétisme mais une symbiose dans laquelle chaque peuple du monde se reconnaîtrait », a-t-il poursuivi.

A son avis, cette dimension, dans la pensée du poète-président, est d'autant plus actuelle qu'elle se laisse apprécier à l'aune des turbulences, des inquiétudes et des peurs que suscite un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus indifférencié. « Si Senghor est, comme on le décrit avec justesse et raison, l'homme des confluences, le théoricien fécond du métissage culturel, sa pensée est, par la force des choses, devenue une issue de secours, une voie de salut », a fait remarquer M. Dieng.

Il a encore ajouté que « l'exacerbation d'un phénomène contemporain des replis identitaires, de l'éloge qui est fait des particularismes ethnico-religieux, représente autant d'impasses potentiellement meurtrières qui rendent nécessaire l'urgence d'un ressourcement dans la pensée de Senghor ». Pour le président du Hcct, « créateur de culture, Senghor a été, dans la continuité de sa pensée, un théoricien puissant et profond d'une philosophie politique qui a donné en exemple à l'Afrique et au monde ce que pouvait signifier la voie africaine du socialisme démocratique ».

« Comment, aujourd'hui, ne pas se rendre compte que l'essentiel des problématiques qui agitent notre époque ne font que remettre en perspective la pensée de Senghor. On ne définit pas autrement un visionnaire. Restons fiers de cet homme », a conclu le responsable du Ps.