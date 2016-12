Sénégal: Baccalauréat 2016 - Un taux de réussite de 36,5 % enregistré

Le directeur de l'Office du baccalauréat a convié, hier, la presse pour faire le point sur l'édition 2016 du bac. Cette année, un taux de réussite de 36,5 % a été enregistré sur un nombre total de 153.462 candidats, soit une augmentation de 4,3 % par rapport à 2015.

Grâce à une plus grande implication des ministères de tutelle, l'application de la correction sur place, la mise en place d'un centre propre d'examen au moins dans chaque département, etc., le baccalauréat de cette année a connu un bilan satisfaisant sur le plan de l'organisation. En ce qui concerne les résultats, un taux de réussite de 36,5 % a été enregistré sur un nombre total de 153.462 candidats, soit une augmentation de 4,3 % comparé à 2015. Il y a eu 54.571 admis en 2016 ; le nombre de bacheliers ayant ainsi augmenté de 20,3 % par rapport à l'année dernière. Il en est de même pour le total des mentions « Très Bien », « Bien » et « Assez Bien » qui ont augmenté de 44, 0 %.

« L'Etat a déployé beaucoup d'efforts dans le système éducatif, notamment dans l'élémentaire, puis dans le secondaire. Et ces efforts ont abouti à une augmentation considérable et continue des candidats au baccalauréat », a déclaré le directeur de l'Office du bac. Selon Babou Diaham, entre 2000 et 2016, l'effectif des candidats a été multiplié par 6,3. Aussi a-t-il fait observer que l'on assiste, de plus en plus, à un rééquilibrage de la répartition des candidats en faveur des académies de l'intérieur du pays. A l'en croire, le poids de la région de Dakar sur ces effectifs a régulièrement baissé, passant de 53 % en 2011 à 30 % en 2016.

Revenant sur les résultats du baccalauréat 2016, M. Diaham a indiqué qu'entre 2015 et 2016, le taux de réussite est passé de 31 % à 36,5 %. Cette augmentation touche, selon lui, toutes les académies et tous les secteurs de l'enseignement.

Dans le classement qui a été élaboré par l'Office du bac, le privé confessionnel reste toujours le sous-secteur le plus performant au baccalauréat, alors qu'au niveau du privé laïc, trois candidats sur six sont admis. « Cette année, nous avons observé 151 mentions (...) La hausse, par rapport à 2016, concerne les séries scientifiques et technique (+8,6 %) et les séries littéraires (+5,0) », a informé le directeur de l'Office du baccalauréat, précisant que la tyrannie des séries littéraires se poursuit et l'école sénégalaise continue, en grande partie, à former que des bacheliers littéraires avec 74,1 % en 2016.

L'autre élément du rapport 2016 du baccalauréat concerne les meilleurs résultats réalisés par les jeunes. En effet, les moins de 20 ans représentent 14,0 % des inscrits, 21,9 % des admis, 90,9 % des mentions « Très Bien », 69,5 % des mentions « Bien » et 52,5 % des mentions « Assez Bien ». Dans cette classification, les jeunes filles sont beaucoup plus nombreuses à l'admission, mais également dans les séries littéraires, avec respectivement 82,2 % et 76,6 %.

Les inscriptions au baccalauréat 2017 ouvertes jusqu'au 16 janvier

Le directeur de l'Office du bac a annoncé, hier, que les inscriptions à l'édition 2017 du baccalauréat, démarrées le 2 novembre, se poursuivront jusqu'au 16 janvier 2017. La session de l'année prochaine, a expliqué Babou Diaham, sera marquée par une plus grande implication des inspections d'académie. « Cette année, aucune inscription ne se fera directement à l'Office du baccalauréat. Les responsables des bureaux de l'enseignement secondaire ont été sollicités pour la distribution des formulaires d'inscription aux établissements et également le suivi des inscriptions au sein de leur académie », a-t-il informé.

Selon lui, les inscriptions des candidats individuels de l'académie de Dakar ont été transférées au Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Dakar. Toutefois, par rapport aux candidats non encadrés, ils doivent s'adresser aux Centres académiques d'orientation scolaire et professionnelle de la région du centre d'examen choisi.

Babou Diaham a également insisté sur le respect des conditions d'inscription des candidats nés en 2000 et 2001, ainsi que sur celui de la décision du jury interdisant l'inscription à la session suivante. Sur les cas de fraude, il a indiqué que des mesures sont prises pour dissuader les candidats. « Les téléphones portables, même éteints, et les montres connectées sont interdits dans l'enceinte des centres d'examen. Une note sur les fraudes est portée à la connaissance des établissements qui doivent en faire une large diffusion. Les établissements sont également invités à l'appliquer lors de leurs différentes évaluations », a déclaré le directeur de l'Office du bac.

La Maison d'éducation Mariama Bâ de Gorée caracole en tête

Cette année encore, la Maison d'éducation Mariama Bâ de Gorée vient en tête des établissements ayant enregistré les meilleurs résultats au bac. Pour le directeur de l'Office du baccalauréat, le principe retenu est de calculer, pour 100 candidats présentés par l'établissement, le nombre de points utiles sur la base des mentions. Ce classement concerne 847 établissements, dont 311 publics, 420 du privé laïc, 17 du privé confessionnel et 99 établissements encadrant des candidats individuels. La Maison d'éducation Mariama Bâ enregistre un indice de 346,7. Elle est suivie de l'institution Notre Dame (267,1), du Prytanée militaire Charles N'Tchororé (219,4), de l'Institut islamique de Coki (206,5). Le Complexe scolaire « Apprentissage » ferme le top 5 avec un indice de 175,9. Selon Babou Diaham, tous ces établissements ont un effectif inférieur ou égal à 100 candidats.