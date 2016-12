Congo-Brazzaville: Fêtes de Noël et du Nouvel An - Pointe-Noire déjà dans l'ambiance

Rappelons que depuis quelques jours, l'ambiance est festive dans la ville océane. Dans les boutiques, on trouve des sapins artificiels, des jouets de Père Noël, des guirlandes et bien d'autres objets de décoration.

En effet, Noël est une fête d'origine romaine célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et la Saint- Sylvestre, qui marque le départ de l'ancienne année et l'arrivée de la nouvelle année, est fêtée le 31 décembre de chaque année.

Dans la ville océane, les jeux de lumière scintillent sur les grandes artères de la ville et les marchés sont remplis de jouets. Rien n'est plus délicieux pour les enfants que de contempler les jouets exposés çà et là dans ces différents marchés. Au fond Tié-Tié par exemple, le temps semble s'arrêter et la magie de Noël a pris toute son ampleur. Les gens se bousculent pour faire leurs dernières emplettes.

