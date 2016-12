Sénégal: Cité Sicap Grand Mbao - 628 habitations livrées dans 2 ans

La Sicap a procédé, hier, à la pose de la première pierre de la Cité « Sicap Grand Mbao ». Le programme comprend 628 unités d'habitations.

L'opération, dénommée « Sicap Grand Mbao », est prévue en deux phases pour une durée de construction de deux ans répartie sur un an par phase. Le programme comprend 628 unités d'habitations. Sicap Grand Mbao est un programme comprenant des villas basses, des duplex et 24 immeubles de standing, une panoplie d'habitations modernes comportant des logements économiques, de moyen standing et de grand standing. Pour assurer le confort et la tranquillité des résidents, le programme prévoit tous les équipements et commodités : école, centre de proximité, lieu de culte, espaces verts aménagés, lieux privilégiés de détente.

Dans son allocution, Ibrahima Sall, le directeur général de la Sicap Sa, a manifesté tout son plaisir de retrouver le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr, qui avait visité, il y a de cela un an, le même site qui était alors en phase de transformation. Cette fois-ci, c'est non pas une maquette, mais bien la présentation de logements témoins qui est mise en évidence, coïncidant avec le lancement du programme. M. Sall a, à cet égard, adressé « ses compliments » au ministre du Renouveau urbain pour le « soutien multiforme » qu'il ne cesse d'apporter.

Dans le souci de diversifier les ressources et les voies de mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de projets, la Sicap et Orabank ont unis leurs forces afin d'améliorer le taux de couverture de la demande en logements. A cet effet, Orabank a mis à la disposition de la Sicap une ligne de crédit d'un montant de 2.731.000 000 de FCfa. Dans son discours, le directeur général d'Orabank, Eric Saah, a manifesté la satisfaction de sa structure d'accompagner la « volonté du gouvernement du Sénégal à aménager de nouveaux pôles urbains et la promotion de l'habitat social ».

Le ministre Diène Farba Sarr a dit tout son plaisir de présider la cérémonie de pose de première pierre du projet Sicap Grand Mbao sur une superficie de 10 hectares. Cette réalisation apporte, selon lui, une contribution significative dans l'atteinte des objectifs de production assignée au volet habitat du Plan Sénégal émergent (Pse). Le ministre a, en outre, souligné que d'importants travaux de viabilisation vont accompagner le projet.

Sur ce, il a cité les terrassements généraux, la voirie bitumée au niveau de tous les axes, un réseau d'adduction d'eau potable et un réseau d'électrification et d'éclairage public. M. Sarr est d'avis que ce projet permet également de poursuivre l'objectif de baisse du prix du logement, comme le prône le président de la République.