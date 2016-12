Il a salué la maturité des populations sénégalaises. « Le président de la République est en train de dérouler son programme. Et les populations ont compris. Les populations comprennent que le président de la République réalise de gros efforts pour le développement du pays. Tous les secteurs de l'économie ont senti les bonnes actions du président de la République », a affirmé le maire. Il ajoute « pour l'opposition, tout ce que fait l'Etat n'est pas bon. C'est la maladresse que tout le monde est en train de commettre, parce que quand on veut prendre la place de l'autre, il faut préserver cette place ».

Pour le maire de Fatick, l'opposition tente de manipuler l'opinion en décriant le fait que le chef de l'Etat soit accueilli par le ministre de la Fonction publique française à sa descente d'avion. « Les hommes politiques sont souvent en retard par rapport à la mentalité des populations. Nous pensons que la manière de faire la politique est la même, il y a quelques années, alors que ce qui était valable sous Abdoulaye Wade ne l'est pas sous Macky Sall », a indiqué M. Bâ, par ailleurs ministre des Sports. « Il faut une évolution des mentalités, parce que tout politicien qui est dans l'invective, le non-respect et le manque d'humilité ne pourra pas gagner la sympathie des Sénégalais », a-t-il souligné.

