Afrique Australe: Cosafa Cup - Les Léopards U20 de la RDC terminent troisième du tournoi

Et les jeunes Léopards RD-congolais se sont imposés aux tirs au but, le 15 décembre, au Moruleng Stadium face aux Angolais (4-3). À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité d'un but partout. Les poulains d'Éric Tshibasu ont ouvert la marque à la 34e minute par le biais de Mvumbpa Katompa. Mais les jeunes Palancas Negras ont égalisé à la 56e minute sur penalty par Moises Catraio, alors que Marcos Cunga Balanga d'Angola a été désigné homme du match. Notons que c'est la Zambie, tombeur de la RDC en demi-finale (1-2), qui a remporté le trophée en battant en finale l'Afrique du Sud.

