Sénégal: Ressources minérales - Un document de politique sectorielle, en gestation

Citant une étude réalisée par l'Etat en 2012, le directeur des mines et de la géologie a évoqué "un manque à gagner énorme", soulignant la nécessité de faire en sorte que les ressources minérales puissent profiter aux populations, à l'Etat et aux sociétés minières.

Signalant l'adoption du Code minier par l'Assemblée nationale, il a fait savoir que la direction des mines va "mettre en place ce cadre légal et politique en vue d'orienter et d'impulser le secteur minier".

Dans cette perspective, un comité technique réunissant l'ensemble des ministères et des acteurs concernés a été mis en place, a précisé le directeur des mines et de la géologie.

"Elle couvre la période 2017-2023 et fera l'objet de deux plans d'action pour respecter la triennalité des budgets-programmes", a-t- il expliqué.

