Congo-Brazzaville: Fonction publique - Le ministre Bininga lance à Paris le recensement des agents civils de l'Etat en poste en France

Se confiant à la presse, le ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, s'est réjoui du bon déroulement de la 7ème session de recensement des agents de l'Etat. « Nous sommes au terme du processus et il était important de venir à Paris pour donner l'impact de l'opération au niveau international là où l'Etat congolais compte le plus grand nombre de collaborateurs en mission».

Liant la parole à l'acte, le personnel présent dans la salle s'est vu fournir une fiche de recensement à remplir. La phase d'identification ainsi accomplie, les dossiers à jour, comprenant les pièces requises, ont été remis au ministre pour vérification et validation dans la transparence et l'équité de la gestion des ressources humaines du personnel en mission à l'étranger.

Une séance pédagogique dont il a rappelé l'objectif recherché consiste à obtenir une maîtrise de la gestion parfaite des agents civils de l'Etat. « Grâce à celle-ci, nous pourrons mieux gérer les carrières administratives, le répertoire des départs à la retraite, le nombre des recrutés par année et réorganiser la gestion prévisionnelle des besoins de l'Etat. C'est aussi par cette gestion que nous serons capables d'assainir les finances publiques et d'assurer une bonne gouvernance ».

Combien d'agents civils de l'Etat compte le Congo sur son territoire, et en poste dans les missions à l'étranger ? À en croire le ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, aucune donnée fiable n'est disponible à ce jour pour permettre une projection scientifique en vue de « recruter, gérer les carrières ou planifier les départs à la retraite », a-t-il expliqué.

