Sénégal: Macky Sall lance la construction de la Cité ministérielle Dakar-Diamniadio, lundi

Sur le plan plan technique, Envol Immobilier Sénégal réalisera ce projet en partenariat avec des entreprises de renommée internationale en matière de construction immobilière, dont la société WIETC, qui a réalisé les aéroports de Lomé et de Brazzaville, la cité ministérielle de Kinshasa, 10.000 logements à Malabo, etc, mentionne le texte.

"Ce projet de PPP avec l'État du Sénégal, est en droite ligne avec les objectifs de création de richesse nationale et d'emplois du chef de l'Etat. En phase également avec le concept de "Smart City" de Diamniadio, le projet de Cité ministérielle Dakar-Diamniadio (CM2D) constitue une innovation technologique de pointe et fournit des solutions économiques et écologiques viables", souligne la même source.

