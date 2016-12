Algérie: "Le combat du cœur" rafle les prix l'Olivier d'Or du long métrage et des interprétations féminine et masculine

Ce film traite essentiellement du conflit de générations et des tendances qui envahissent la société algérienne, ouvrant des brèches sur certains phénomènes qui la rongent comme la toxicomanie, le suicide et l'immigration.

Les meilleures interprétations féminine et masculine ont été décrochées respectivement par Fahima Djayette dans le rôle de Sarah et Salim miloudi dans le rôle de Wassim dans le film "Le combat du cœur".

Tizi — OUZOU - Le film "Le combat du cœur" du réalisateur Mohamed Rahal a obtenu une belle moisson à la 15ème édition du festival culturel annuel du film amazigh en raflant les prix l'Olivier d'Or, la plus haute distinction de cette compétition pour le meilleur long métrage, et les meilleures interprétations féminine et masculine.

