Congo-Brazzaville: Musique chrétienne - L'album « Yesu elonga na ngai » est disponible

Le maxi single est en support CD et DVD et, compte quatre titres chantés en lingala et en français à savoir : Yesu elonga na ngai ; yaweh yaweh ; mon âme bénie l'éternel ; mokili etuni ngai. Ce maxi single ne comporte pas beaucoup de lamentations. L'artiste parle de la force de Dieu. « C'est le parcours que j'ai choisi, parler juste de sa victoire », a indiqué lone Ondzeat.

Copyright © 2016 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.