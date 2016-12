Algérie: Infrastructures - Un partenariat public-privé pour le financement des projets

Concernant l'organisation du trafic routier, le ministre a fait état de la création d'une société mixte en partenariat entre la wilaya d'Alger et des opérateurs étrangers pour l'équipement des intersections de feux tricolores qui seront annexés ultérieurement au réseau central de gestion du trafic routier. Il a ajouté dans ce sens que l'étude est fin prête et que les travaux seront lancés en 2017.

Une étude de dédoublement du deuxième tronçon de la route nationale reliant Terni et Sebdou sur une distance de 23 km sera proposée, l'étude englobera ainsi la totalité de la route reliant Tlemcen et Sebdou sur une distance de 36 km, a indiqué M. Talaï qui a ajouté que le projet "sera inscrit dès que les fonds seront disponibles".

Concernant l'accès à la Mosquée par voitures et transports publics, M. Talai a indiqué que le taux d'avancement des travaux de réalisation de dix (10) voies menant de et vers la Mosquée d'Alger ont atteint 90% pour trois d'entre elles.

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talaï a déclaré, jeudi à Alger, que le projet de loi en cours d'étude au niveau de son département relatif au financement des projets via le partenariat public-privé insufflera une nouvelle dynamique aux projets d'infrastructures.

