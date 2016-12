Ile Maurice: CIEL négocie la reprise d'Apollo Bramwell Catering

CIEL gardera la totalité des employés d'Apollo Bramwell. Et outre la reprise de l'hôpital privé, il se pourrait que le groupe prenne sous son aile les employés des firmes Apollo Bramwell Catering et Apollo Bramwell Nursing School. C'est ce que soutient un haut gradé de la National Insurance Company Healthcare Ltd (NICHL). Des négociations sont en cours, informe-t-il.

Dans le sillage de l'effondrement de l'ex-BAI, c'est sous la tutelle du Special Administrator Yacoob Ramtoola que Metropolis Bramser Laboratory Services (Mts) Ltd, Bramwell Catering Co Ltd et Apollo Bramwell Nursing School Co Ltd ont été placées, indique notre interlocuteur. Il ajoute que même si «ce n'était pas dans le contrat pour le rachat de l'hôpital», CIEL considère aussi la prise en charge des deux dernières compagnies nommées. «La décision du groupe CIEL se fera connaître incessamment.»

Quant à l'hôpital Apollo Bramwell, sa reprise officielle par CIEL est prévue le 1er janvier. «Nous travaillons pour que toutes les procédures soient complétées le 31 décembre.»

Quid des appréhensions concernant le monopole du groupe CIEL dans le privé ? «CIEL voulait étendre ses services de toutes les façons. De plus, nous ne pensons pas que le groupe abusera de son monopole. Au contraire, nous pensons qu'il aura l'occasion, avec ce rachat, d'étendre ces services», soutient-on à la NICHL.

Sollicité pour une réaction, le groupe CIEL est resté injoignable.