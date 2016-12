Ile Maurice: Trafic de drogue - Le policier Gary Gopaul en attente pour sa remise en liberté

Il devra faire preuve de patience. Le policier Gary Gopaul, 25 ans, a comparu devant la Bail and Remand Court ce jeudi 22 décembre.

Il avait été arrêté après les témoignages du défunt constable Arvind Hurreechurn, selon lesquels il serait impliqué dans un trafic de drogue. L'habitant de Goodlands a réclamé sa liberté conditionnelle par le biais de son homme de loi, Me Neelkanth Dulloo. Or, le bureau du Directeur des poursuites publiques a envoyé un communiqué pour indiquer qu'il lui faudra du temps pour examiner les «grounds of objection» pour accéder à cette demande.

L'avocat du suspect, qui répond à une accusation d'aiding and abetting the author of a crime, a alors demandé à la cour de fixer une date pour débattre la motion de remise en liberté conditionnelle. De ce fait, les débats auront lieu le 29 décembre. Gary Gopaul a, lui, été reconduit en cellule policière.

C'est lors d'un exercice de controlled delivery effectué par les officiers de la brigade antidrogue, le 26 octobre, que le suspect avait été arrêté. Le constable Arvind Hurreechurn avait indiqué à la police que Gary Gopaul et Shashikant Jayepall, alias Black, 29 ans, étaient des «amis d'enfance» et les protagonistes dans cette affaire de drogue. La police a alors procédé aux deux arrestations.

Arvind Hurreechurn avait été interpellé à l'aéroport international de Plaisance avec de la drogue d'une valeur de Rs 30 millions. Il avait, par la suite, été retrouvé mort dans sa cellule.