Ile Maurice: Un trentenaire arrêté pour culture de Rs 8 millions de plants de cannabis

Outre les plants de cannabis, les limiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit de la Western Division ont également saisi 512 grammes de semences de cannabis, soit environ 50 000 semences dans deux petites bouteilles en plastique de boisson gazeuse, et dix grammes de la même drogue.

Belle prise pour cette équipe de la brigade antidrogue. Elle a découvert 704 plants de cannabis mesurant entre deux et 15 mètres à l'arrière de la maison d'un habitant de Gros-Cailloux, Petite-Rivière, ce jeudi 22 décembre. Le tout est estimé à Rs 8 millions. Le suspect, un dénommé Vikash, 37 ans, a été arrêté et une accusation provisoire de trafic de drogue a été retenue contre lui.

