Algérie: Salon national du miel à Biskra - Productions mellifères diverses

Le salon du miel de la capitale des Zibans a été également l'occasion pour plusieurs jeunes d'approcher des apiculteurs, de s'intéresser de plus près à leur travail et de discuter de ce créneau créateur d'emplois, a ajouté M. Senina, soulignant que ces jeunes ont été encouragés à créer des micro entreprises liées au métier d'apiculture.

A travers les différents stands le miel du cèdre, d'oranger, du camphrier et de jujubier est proposé aux nombreux visiteurs curieux des diverses saveurs de la ruche et soucieux de se familiariser avec le monde des abeilles et la production mellifère locale et nationale.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.