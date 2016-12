Congo-Kinshasa: La MONUSCO aurait permis d'atténuer la répression?

Après d'âpres négociations, les délégués du Rassemblement et du Front pour le… Plus »

Selon la Croix rouge congolaise, que nous avons jointe cet après midi, une dizaine de personnes ont été tuées lors des manifestations des 19 et 20 décembre. C'est le même bilan qui a été rendu public par le gouvernement congolais. L'organisation Human Rights Watch avance, elle, en revanche un bilan plus sévère, à au moins 34 le nombre de personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité lors de manifestations contre le président Joseph Kabila.

Félix-Prosper Basse est porte-parole de la Monusco: " Nous avons renforcé notre présence dans les provinces où nous sommes déployés. Nous avons multiplié aussi nos patrouilles particulièrement à Kinshasa Des patrouilles de jour et de nuit. Nous avons aussi déployé nos équipes terrain pour rendre compte de ce qui est observé sur le terrain et aussi documenter les différentes violations des droits de l'homme qui pourraient être commises aussi bien par les forces de l'ordre mais aussi par les manifestants. Mais tout cela a été fait en collaboration avec les forces armées de la RDC".

"Les personnes qui ont été tuées c'étaient des jeunes gens qui barricadaient les grandes artères dans les grandes villes comme Kinshasa, Goma, Lubumbashi. Et d'autres personnes étaient tuées dans leur maison. Les militaires, lorsqu'ils pourchassaient les gens, ils rentraient dans des concessions et c'est là qu'ils ont tué quelques personnes"

Selon plusieurs responsables de défense des droits de l'homme joints à Kinshasa et en province, la présence de la Monusco a été dissuasive et a permis d'éviter certains massacres. C'est certain, la mission de l'Onu n'a pas empêché totalement les tueries. Il faut rappeler que les manifestations des 19 et 20 décembre derniers étaient spontanées. C'est à dire qu'aucun parti politique n'avait appelé à manifester. Ce sont des populations qui aspiraient à une alternance démocratique au sommet de l'Etat qui sont descendues dans la rue. Ibefo Dolly est membre de l'ONG "La Voix des sans voix".

