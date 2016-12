Angola: L'Hôpital "Divina Providência" reçoit un don de l'Assemblée nationale

Luanda — L'Assemblée nationale a offert mercredi, à Luanda, des produits alimentaires de base et des fauteuils roulants à l'hôpital "Divina Providência", dans le cadre des fêtes de Noël et de Nouvel An.

Parmi les produits, dont la livraison a été faite par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Joana Lina Candide, il y a dix sacs de riz, dix boîtes de pâtes alimentaires, dix boîtes de saucisses, cinq boîtes de d'huile, cinq sacs de farine de maïs, ainsi que des vêtements usés et cinq fauteuils roulants.

A l'occasion, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, représentant le président, a salué le travail de l'hôpital, l'organisation, la discipline, la façon dont les services sont fournis et le dévouement des professionnels.

Elle a déclaré que l'Assemblée nationale avait choisi l'hôpital Divina Providência parce qu'il fournissait un service précieux à la municipalité de Kilamba Kiaxi, raison pour laquelle elle a félicité une fois de plus le travail de l'institution et l'esprit de sacrifice du personnel qui, avec peu de ressources, parvenait à assister les plus nécessiteux.

L'hôpital Divina Providência a été construit en 1994 par l'œuvre Divine Providence, ONG nationale liée à l'Eglise catholique, sans but lucratif, qui se dédie à soigner les pauvres.

L'établissement sanitaire, qui a 134 lits, reçoit en moyenne 800 patients par jour.