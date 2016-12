Burkina Faso: Financement du sport - Le ministre Bangré fait la cour aux ambassadeurs

Le ministre des sports et des Loisirs, Taïrou Bangré, a offert un déjeuner aux ambassadeurs accrédités au Burkina le mardi 20 décembre 2016. Le but de ce repas d'échanges est de leur présenter les projets et programmes du ministère des Sports afin qu'ils prennent une part active à leur financement.

Quand on n'a pas les moyens de sa politique, il faut bien faire la politique de ses moyens. Le ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré, est bien en phase avec cette vision ; lui qui, dans le cadre du programme présidentiel et du PNDES, a décidé de mettre un point d'orgue sur les infrastructures. Mais il se trouve que les moyens de l'Etat n'arrivent pas à couvrir toutes les dépenses. Pour cette raison, le ministre des Sports et des Loisirs, Taïrou Bangré, a organisé un déjeuner d'échanges avec les diplomates accrédités au Burkina. Sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l'extérieur, une vingtaine de diplomates ont répondu à l'invitation. Objectif : décliner les projets et programmes du ministère des Sport dans le cadre du PNDES.

Au cours de repas assez convivial, le ministre Bangré a présenté les articulations et les attentes de son département. Lesquelles se résument essentiellement aux infrastructures sportives (qui sont manquantes ou dont les constructions sont inachevées), au renforcement des capacités des acteurs (médecins du sport, techniciens, administrateurs du sport...). Il a donc, à cette occasion, sollicité l'appui des ambassadeurs dans le cadre de la coopération. «Au-delà, c'était de remercier les diplomates pour tout ce qu'ils font pour le Burkina. L'Etat ne peut pas tout faire ; donc avec la coopération, nous allons réveiller de vieux dossiers qui vont nous permettre d'avoir des infrastructures, chose qui est indispensable à la politique de formation des acteurs », a souligné le ministre Bangré.

Au sortir de ce repas, il s'est d'ailleurs dit satisfait, car il y a déjà de bons signes, des rendez-vous pour des échanges beaucoup plus approfondis ayant été pris. «L'essentiel était, d'autre part, de se familiariser avec ces diplomates. Il y a de bons signes avec l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Brésil, donc on a l'espoir que pour nous la suite sera heureuse», a estimé Taïrou Bangré.

Le ministre Alpha Barry des Affaires étrangères et de la Coopération a reconnu qu'il y a beaucoup de défis qui se posent à son collègue des Sports. Il a d'ailleurs salué les efforts fournis par le Japon. «Nous voulons que d'autres partenaires et amis s'intéressent à nos programmes de construction d'infrastructures sportives dans le pays. Nous allons continuer le travail au niveau des Affaires étrangères afin que la dimension sportive figure en bonne place dans nos liens de coopération», a conclu le ministre Barry.